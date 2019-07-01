01.07.2019 14:25
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1299 Bilecik Kulübü Başkanı Topçu'nun mutlu günü

1299 Bilecik Kulübü Başkanı Topçu

1299 Bilecik Kulübü Başkanı Ahmet Topçu'nun oğlu dünya evine girerken düğüne çok sayıda davetli katıldı.

1299 Bilecik Kulübü Başkanı Ahmet Topçu'nun oğlu dünya evine girerken düğüne çok sayıda davetli katıldı.

Bilecik Kent Ormanı'nda düzenlenen düğünde 1299 Bilecik Kulübü Başkanı Ahmet Topçu'nun oğlu Osman Topçu , Dilek Aköz ile dünya evine girdi. Düğüne spor camiasından, İş dünyasına ve siyasetten bir çok davetli katıldı. AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı eşi Fatma Yağcı ile birlikte genç çifte mutluluklar dilerken, "Cumalı Köyümüzün değerli ailelerinden 1299 Bilecik Kulübü Başkanı Ahmet Topçu kardeşimizin kıymetli oğlu Osman Topçu ve Dilek kızımızın evlilik cemiyetlerine eşim Fatma hanım ile birlikte katıldık. Yüce Allah'tan ilk günkü aşk ile Sevgi dolu, bağlılıkla, huzurla, bereketle güzel bir ömür diliyorum" dedi. - BİLECİK
Kaynak: İHA
osman topçu , bilecik , , Spor

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