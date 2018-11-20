13. Aile Hekimliği Araştırma Günleri Kongresi

20 Kasım 2018 Salı 17:35



20 Kasım 2018 Salı 17:35

13. Aile Hekimliği Araştırma Günleri bilimsel etkinliği Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde gerçekleştirildi.Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan kongrenin açılış törenine; Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Borazan, Dekan Yardımcıları, Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Şenay Özdolap, Aile Hekimliği Akademisi Başkanı Prof. Dr. Okay Başak, Kongre Düzenleme Kurulu Başkanları Prof. Dr. Nejat Demircan ve Prof. Dr. Cahit Özer, Düzenleme Kurulu Sekreteri Doç. Dr. Ayşe Semra Demir Akca ve Türkiye'deki Üniversite ve Eğitim Araştırma Hastanelerindeki Aile Hekimliği Anabilim Dallarından öğretim üyeleri ile pek çok aile hekimliği uzmanı ve araştırma görevlisi doktor katıldı.Kongrenin açılış konuşmasını yapan Dekan Borazan, bilimsel gelişmenin önemine vurgu yaparak "Özellikle araştırma hedefli bu tür kongre ve bilimsel etkinliklerin devamını arzu ettiklerini" belirtti. Aile Hekimliği Akademisi Başkanı Prof. Dr. Okay Başak "Böyle bir kongrenin düzenlenmesi için izin verdikleri ve çok güzel bir ortam sundukları için Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğüne ve Tıp Fakültesi Dekanlığına teşekkür ederiz" dedi.Prof. Dr. Cahit Özer ise "Aile hekimliği bilimsel etkinliklerinin ivmelenerek devam ettiğini" ifade ederken; Prof. Dr. Nejat Demircan, birinci basamak sağlık hizmetleri sunumunda bilimsel araştırmanın geliştirilmesini hedefleyen kongreye, ev sahipliği yapan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesine ve Tıp Fakültesine teşekkürlerini iletti.Çok sayıda proje ve araştırma önerilerinin paylaşımının yapıldığı etkinlik geniş katılımla tamamlandı. - ZONGULDAK