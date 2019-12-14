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13 Aralık 2019 Haberleri

13 Aralık 2019 Manşet Haberleri.

14.12.2019 00:18 | Son Güncelleme: 14.12.2019 00:1813 Aralık 2019 Haberleri

Selahattin Demirtaş, Kıbrıs Rum Kesimi, Gelecek Partisi, Ceren Özdemir, Genel

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