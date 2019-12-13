13 Aralık Anestezi Teknisyenleri Günü Kutlu Olsun

Anestezi teknisyenlerinin sorunlarına çözüm bulunması gerektiğini belirten Taşkın, açıklamasında şunları söyledi:

"Bugüne kadar anestezi teknisyenlerinin sorunları ötelenmiş, iyileştirme çalışması yapılmamıştır. Anestezi teknisyenleri gece gündüz çalışmakta ve emekleri sömürülmektedir. Özlük ve mali haklarında insanca yaşayabilecekleri bir çalışma yapılmalıdır. Çünkü yaptıkları görev sorumluluk gerektiren bir iştir. Moral ve motivasyonları dikkate alınmıyor, bu da onları yıpratıyor.

Anestezi teknisyenleri ve teknikerleri çalışma şartlarının ağırlığından ve aldığı ücretin azlığından şikâyet etmektedir. Maalesef mesleğe gereken önem verilmiyor. Bu da bu mesleği icra edenleri üzüyor.Anestezi hassas bir meslek dalıdır. Bakanlığımız, sağlık çalışanlarını işyeri stresinden ve sıkıntılarından kurtaracak sosyal aktiviteler üretecek plan ve programlar geliştirmelidir.

Cerrahi ve invaziv müdahaleler için hastanın anestezi almasını sağlamak, ameliyat için gerekli şartları oluşturmak, ilgili araç-gereci temin etmek, sıkıntı verici, zor ve sorumluluk gerektiren işlerdir. Bu nedenle bu meslek dalında çalışanların durumları yakından incelenmelidir. Mesleğin çalışma koşulları iyileştirilmeli, yüksek standartlı bir meslek haline getirilmelidir. Anestezi teknisyenlerinin moral ve motivasyonlarının yüksek tutulması, işe uyumun sağlanması, Anestezi teknisyenlerine yıpranma tazminatı, sağlık izni, maaşlarının iyileştirilmesi, döner sermaye kâr payının artırılması ve emekliliğe yansıtılması gibi idari sorunları çözülmelidir. DNA hasarı, karaciğer toksitesi, çocuk sahibi olamama, lenfuoma riski ve psikolojik rahatsızlıklar gibi günümüzde hızla artan hastalıkları incelenmeli, takip ve kontrol edilmelidir. Verimin ve verimliliğin artırılması için ciddi araştırmalar yapılmalı ve elde edilen sonuçlara göre gerekli çalışmalar yapılmalıdır.

Anestezi teknisyenleri ve teknikerlerinin iş kaynaklı sorunları çok önemlidir. Bu sorunların öncelikli ve acil olarak çözülmesi gerekir. Anadolu Sağlık Sen olarak, anestezi teknisyen ve teknikerlerinin işyeri, mesleki, ekonomik ve sosyo-kültürel sorunlarına çözüm bulunmasını istiyoruz. İşyerinde huzurlu çalışmalarının sağlanması gerektiğini düşünüyoruz. Bu vesileyle 13 Aralık anestezi teknisyen ve teknikerleri gününü kutluyor, sağlık, başarı ve huzur dolu bir çalışma hayatı ve sosyal yaşam diliyorum."