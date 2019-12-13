Haberler » Güncel » 13 Aralık Anestezi Teknisyenleri Günü Kutlu Olsun - Haber

13 Aralık Anestezi Teknisyenleri Günü Kutlu Olsun

Anadolu Sağlık Sen Genel Başkanı Necip Taşkın, 13 Aralık Anestezi Teknisyenleri Günü nedeniyle basın açıklaması yaptı.

13.12.2019 14:02 | Son Güncelleme: 13.12.2019 14:0413 Aralık Anestezi Teknisyenleri Günü Kutlu Olsun

Anestezi teknisyenlerinin sorunlarına çözüm bulunması gerektiğini belirten Taşkın, açıklamasında şunları söyledi:

"Bugüne kadar anestezi teknisyenlerinin sorunları ötelenmiş, iyileştirme çalışması yapılmamıştır. Anestezi teknisyenleri gece gündüz çalışmakta ve emekleri sömürülmektedir. Özlük ve mali haklarında insanca yaşayabilecekleri bir çalışma yapılmalıdır. Çünkü yaptıkları görev sorumluluk gerektiren bir iştir. Moral ve motivasyonları dikkate alınmıyor, bu da onları yıpratıyor.

Anestezi teknisyenleri ve teknikerleri çalışma şartlarının ağırlığından ve aldığı ücretin azlığından şikâyet etmektedir. Maalesef mesleğe gereken önem verilmiyor. Bu da bu mesleği icra edenleri üzüyor.Anestezi hassas bir meslek dalıdır. Bakanlığımız, sağlık çalışanlarını işyeri stresinden ve sıkıntılarından kurtaracak sosyal aktiviteler üretecek plan ve programlar geliştirmelidir.

Cerrahi ve invaziv müdahaleler için hastanın anestezi almasını sağlamak, ameliyat için gerekli şartları oluşturmak, ilgili araç-gereci temin etmek, sıkıntı verici, zor ve sorumluluk gerektiren işlerdir. Bu nedenle bu meslek dalında çalışanların durumları yakından incelenmelidir. Mesleğin çalışma koşulları iyileştirilmeli, yüksek standartlı bir meslek haline getirilmelidir. Anestezi teknisyenlerinin moral ve motivasyonlarının yüksek tutulması, işe uyumun sağlanması, Anestezi teknisyenlerine yıpranma tazminatı, sağlık izni, maaşlarının iyileştirilmesi, döner sermaye kâr payının artırılması ve emekliliğe yansıtılması gibi idari sorunları çözülmelidir. DNA hasarı, karaciğer toksitesi, çocuk sahibi olamama, lenfuoma riski ve psikolojik rahatsızlıklar gibi günümüzde hızla artan hastalıkları incelenmeli, takip ve kontrol edilmelidir. Verimin ve verimliliğin artırılması için ciddi araştırmalar yapılmalı ve elde edilen sonuçlara göre gerekli çalışmalar yapılmalıdır.

Anestezi teknisyenleri ve teknikerlerinin iş kaynaklı sorunları çok önemlidir. Bu sorunların öncelikli ve acil olarak çözülmesi gerekir. Anadolu Sağlık Sen olarak, anestezi teknisyen ve teknikerlerinin işyeri, mesleki, ekonomik ve sosyo-kültürel sorunlarına çözüm bulunmasını istiyoruz. İşyerinde huzurlu çalışmalarının sağlanması gerektiğini düşünüyoruz. Bu vesileyle 13 anestezi teknisyen ve teknikerleri gününü kutluyor, sağlık, başarı ve huzur dolu bir çalışma hayatı ve sosyal yaşam diliyorum."


Aralık, Güncel

Kaynak: Bültenler

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:54 ADNAN OKTAR DAVASINDA 91 KİŞİYE TAHLİYE - Haber
14:54 Balıkesir merkezli 14 ilde FETÖ'nün adliye yapılanmasına yönelik operasyon - Haber
14:54 Tekirdağ'da zimmetine para geçirdiği iddia edilen banka çalışanı tutuklandı - Haber
14:54 Hindistan'da vatandaşlık yasasındaki değişikliğe protestolar sürüyor - Haber
14:54 Samsun'dan kısa kısa - Haber
13:39 "Çocuğum Adnan Oktar'a feda olsun" diyen Nursel Tekin, tahliye edildi - Haber
13:24 Son dakika: Adnan Oktar davasında 91 kişiye tahliye kararı çıktı - Haber
11:33 Sigorta şirketlerini 4 milyon lira dolandıran çeteye operasyon - Haber
11:18 Apartman sakinleri, yangından kaçmak için kurulan köprüde misafirliğe gidiyor - Haber
10:36 Yaralı kargayı evinde besleyen kadına bin 294 lira ceza - Haber
13.12.2019 14:55:59