13 Aralık Perşembe Dha Spor Gündemi

(ÖZEL) Milli motosikletçi Razgatlıoğlu: "Tek hedefim babam için dünya şampiyonu olmak"
22 yaşındaki milli sporcu, gelecek yıl Superbike'da dünya şampiyonluğunu kazanarak, geçen yıl trafik kazasında yaşamını yitiren motosiklet şovmeni babası Arif Razgatlıoğlu'nun hayalini gerçekleştirmek istediğini söyledi.
(ÖZEL) Milli jimnastikçi Ayşe Begüm
Onbaşı, senior kategorisinde mücadele eden en genç Türk sporcu olacak...
Onbaşı, hedefinin ise dünya şampiyonluğu olduğunu söyledi.
(ÖZEL) İsmail Balaban
: "Tek hedefim yeniden Kırkpınar
'da altın kemeri kuşanmak"
(ÖZEL) Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin
: "Milletimiz, Tokyo
'da madalya adayı olan sporcularımızı izlemeye devam etsin"
"Genç
sporcuların performansları 2024 ve 2028 için umut veriyor"
Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya
: "Badmintonda ciddi bir çıkış var"
"Her şey Türk sporunun başarılı olması için"
UEFA AVRUPA LİGİ
20.55 Beşiktaş
- Malmö
20.55 Akhisarspor - Standard Liege
20.55 Lazio
- Eintracht Frankfurt
(Halil Umut Meler yönetecek)
23.00 Spartak Trnava
- Fenerbahçe
23.00 Kopenhag
- Bordeaux
(Hüseyin Göçek
yönetecek)
GALATASARAY
Sarı kırmızılılarda Medipol Başakşehir
maçının hazırlıkları devam edecek.
ANTALYASPOR
11: 00 Teknik direktör Bülent Korkmaz
basın toplantısında konuşacak. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu
(PFDK
) ve Tahkim Kurulu
kararları açıklanacak.
Spor Toto Süper Lig'in 16'ncı hafta maçlarını yönetecek hakemler belli olacak.
VOLEYBOL
11.00 Voleybol Federasyonu
Başkanı Mehmet Akif Üstündağ
'ın da katılımıyla sponsorluk anlaşması imzalanacak.
BASKETBOL
EuroLeague -
19.45 Olympiakos
- Anadolu Efes
21.30 Fenerbahçe - EA7 Olimpia Milano
Kadınlar Euroleague -
18.00 Hatay
BŞB - Carolo Basket
20.30 TTT Riga
- Fenerbahçe
Kadınlar EuroCup -
18.00 Çukurova
Basketbol - A3 Basket Umea
19.00 Botaş - Beroe Stara Zagora
20.00 ACS Sepsi-SIC - Mersin
BŞB
13 Aralık 2018 Perşembe 09:45