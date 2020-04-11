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13 aylık bebek korona virüsünü yendi

13 aylık bebek korona virüsünü yendi Kendi küçük, mücadelesi büyük Bursa'da koronavirüse yakalanan 13 aylık bebek, 6 günlük verdiği savaşı kazanarak hastalığı yendi.

11.04.2020 03:45 | Son Güncelleme: 11.04.2020 03:45
13 aylık bebek korona virüsünü yendi
13 aylık bebek korona virüsünü yendi
Kendi küçük, mücadelesi büyük
BURSA - Bursa 'da koronavirüse yakalanan 13 aylık bebek, 6 günlük verdiği savaşı kazanarak hastalığı yendi.
Bursa'da yaşayan 13 aylık Z.D'nin aile fertlerinin koronavirüse yakalanmasıyla yapılan testi pozitif çıktı. Koronavirüse yakalanan bebek Bursa Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı. Burada yapılan tedavilerin ardından iyileşen Z.D, 6. gün taburcu oldu. Minik bebeğin aile fertlerinin de koronavirüs kaptığı, evde karantina altında olduğu öğrenildi. Hastalığı atlatan minik bebek hastane personelinin alkışlarıyla taburcu edildi.

Kaynak: İHA

Etiketler: Bursa, Sağlık
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