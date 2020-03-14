13 ayrı suçtan aranan şüpheli yakalandı
MARDİN'de 13 ayrı suçtan aranan ve 73 suç kaydı bulanan F.D., jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.
14.03.2020 10:16 | Son Güncelleme: 14.03.2020 10:16
MARDİN'de 13 ayrı suçtan aranan ve 73 suç kaydı bulanan F.D., jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.
Mardin 'de hırsızlık, yaralama, mala zarar verme, cezaevinden firar ve konut dokunulmazlığı ihlali gibi 13 ayrı suçtan aranan ve 73 suç kaydı bulunan F.D.'nin yakalanmasına yönelik jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerin yaptığı 4 aylık takip sonucu F.D.'nin İstanbul'dan Mardin'in Midyat ilçesindeki evine geldiği belirlendi. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, F.D'yi gözaltına aldı. F.D.'nin jandarmadaki sorgusu sürüyor.
Kaynak: DHA
Manşet
Haberler
Güncel
Afrika'nın ardından Irak'ı da işgal eden çekirge sürüleri, ekinlere saldırdı
Güncel
Uzmanlar, koronavirüse karşı cep telefonu ve bankamatik kullanımından sonra temizlik yapılmasını tavsiye etti
Güncel
Irak'tan gelen uçakta bulunan Türk işçiler, 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak
Güncel
Survivor'un çekimlerinin yapıldığı Dominik'te 5 kişide koronavirüs vakası görüldü
Güncel
Beyaz Saray'dan Trump'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama: Karantina altına alınmasına ihtiyaç yok
Güncel
Benzinin litre fiyatı 2 yıl sonra ilk defa 6 TL'nin altına geriledi!
Güncel
Belçikalı bilim insanları koronavirüse karşı tedavi arayışında ilerleme sağladıklarını açıkladı
Güncel
Spor Bakanlığı devreye girdi, maçlar şifresiz yayınlanacak