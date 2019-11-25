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13. Bahri Toygar sempozyumunda bu yıl "kanser" konuşulacak

Bahri Toygar Sempozyumlarında bu yıl "Kendimi ve ailemi kanserden nasıl korurum" başlıklı konuşmasıyla Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Özdoğankonuk olacak.

25.11.2019 08:50 | Son Güncelleme: 25.11.2019 08:5813. Bahri Toygar sempozyumunda bu yıl

    Her yıl toplumda sık görülen, sakatlık ve ölümlere neden olan ve erken tanının önemli olduğu halk sağlığı sorunlarının incelendiği

    Kanserin son yıllarda toplumu en çok kaygıya sürükleyen olgulardan birisi olduğunu belirten Doç. Dr. Okan Toygar, yakın dostlar ve aile bireylerinde görülen kanser olguları ve bu süreçlerden edinilen olumsuz deneyimlerin toplumun kaygısını daha da arttırdığını söyledi. Toplumda kanser konusunda yeterli bilincin oluşmamasının kanserden korunma ve kanserin erken tanısında da yetersizliklere neden olduğunun altını çizen Doç. Dr. Okan Toygar koruyucu hekimliğin tedavi edici hekimlikten çok daha önemli olduğunu, bu yılki konunun bu nedenle seçildiğini belirtti.

    Toygar, "Kanserden korunmanın yanı sıra erken tanı stratejileri konusunda da bizleri aydınlatacak olan Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Özdoğan"Kanser bir salgın hastalık mıdır? Stres kansere neden olur mu? Kanser tedavisinde fitoterapi ve alternatif tıp ürünleri ne kadar önemlidir? Küba'da geliştirilen kanser aşısı ne kadar etkindir? Kanserin çözümü bulundu ve toplumdan saklanıyor mu?" gibi son derece merak ettiğimiz sorulara da yanıt verecek" dedi.

    Toplantı 30 Kasım 2019 Cumartesi günü saat 14:00'da Tarsus Amerikan Koleji toplantı salonunda halka açık olarak yapılacak.


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    Kaynak: Bültenler

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