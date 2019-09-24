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13. Beyoğlu Sahaf Festivali

Bu yıl 14. düzenlenen "Uluslararası Beyoğlu Festivalleri" kapsamında düzenlenecek 13. Beyoğlu Sahaf Festivali İstanbullularla buluşacak.

24.09.2019 13:3813. Beyoğlu Sahaf Festivali
Bu yıl 14. düzenlenen "Uluslararası Beyoğlu Festivalleri" kapsamında düzenlenecek 13. Beyoğlu Sahaf Festivali İstanbullularla buluşacak.
Taksim Meydanı'nda gerçekleştirilecek festivalin açılışı 27 Eylül'de yapılacak.
Beyoğlu Belediyesi tarafından "Beyoğlu'nda Hayat Sanat ve Zanaat" temasıyla gerçekleştirilecek festivale 50'ye yakın sahaf katılacak.
Festivalde nadide yazma eserler, tarihe tanıklık etmiş kitaplar, orijinal nüshalar, plaklar ve afişler meraklılarıyla buluşacak.
"Uluslararası Beyoğlu Festivalleri" 17 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında "Antika Festivali" ve 3-5 Kasım tarihlerinde "Öğrenim Şenliği" ile Taksim Meydanı Etkinlik Alanı'nda devam edecek.

Sahaf Festivali, Beyoğlu, Taksim, Eylül, Güncel

Kaynak: AA

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