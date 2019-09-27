13. Beyoğlu Sahaf Festivali başladı

Beyoğlu Belediyesi tarafından bu yıl 13'üncüsü gerçekleştirilen Sahaf Festivali başladı. 'Beyoğlu'nda Hayat, Sanat ve Zanaat' temasıyla düzenlenen festivalin açılışına Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, yazar ve şair Yavuz Bülent Bakiler ile çok sayıda kitapsever katıldı. Sahaf Festivalleri'nin öncülüğünü yapan Beyoğlu Belediyesi açılış öncesi yine bir ilke imza attı. Açılış öncesi öğrenciler okumanın önemine dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak için meydanda okuma zinciri oluşturdu. İstiklal'e kadar uzanan okuma zincirine Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Yıldız da katıldı. Gençlerle birlikte kitap okuyan Başkan Haydar Ali Yıldız ''Medeniyetin baş şehri İstanbul'da kitapla kitapseverleri 13. kez kitapla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizim medeniyetimiz kitap medeniyetidir. Bugün kitap okumanın önemine dikkat çekebilmek için gençlerle kitap okuduk. Gençlerin kitaba olan ilgisinin artması en büyük temennim. Bunun için Beyoğlu Belediyesi olarak etkinlikler düzenlemeye ve gençleri kitapla buluşturmaya devam edeceğiz'' diye konuştu.

13 Ekim'e kadar sürecek festival, Türkiye'nin dört bir yanından 50'ye yakın sahafı ağırlayacak. Festivalde birbirinden nadide yazma eserler, tarihe tanıklık etmiş kitaplar, orijinal nüshalar, plaklar ve afişler de meraklılarıyla buluşacak.