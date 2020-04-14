Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

13 bin TL para çalıp 'tekrar geleceği' işareti yapan hırsız aynı iş yerine tekrar girince yakayı...

13 bin TL para çalıp tekrar geleceğim işareti yapan hırsız aynı iş yerine tekrar girince yakayı ele verdi Paraları çalıp "tekrar geleceğim" işaret yaptı yakalanıp tutuklandı Hatay'da girdiği iş yerinden 13 bin lira para çalıp güvenlik kamerasına "tekrar geleceğim" işareti yapan 15...

14.04.2020 14:31 | Son Güncelleme: 14.04.2020 14:38
13 bin TL para çalıp tekrar geleceğim işareti yapan hırsız aynı iş yerine tekrar girince yakayı ele verdi
Paraları çalıp "tekrar geleceğim" işaret yaptı yakalanıp tutuklandı
Hatay 'da girdiği iş yerinden 13 bin lira para çalıp güvenlik kamerasına "tekrar geleceğim" işareti yapan 15 yaşındaki şüpheli, aynı iş yerine girdikten sonra polis tarafından yakalandı
Son bir ayda 10 iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı
İş yeri sahibi İhsan Albayrak, "Artık dayanamaz oldum yakalanmasından dolayı mutluyum" diyerek sevincini dile getirdi
HATAY - Hatay'da girdiği iş yerinden 13 bin lira para çalıp güvenlik kamerasına "tekrar geleceğim" işareti yapan 15 yaşındaki şüpheli, aynı iş yerinden 500 lira çaldıktan sonra yakayı ele verdi.
Alınan bilgiye göre, Antakya ilçesinde bir ayda 10 iş yerinden yapılan hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek zanlının daha önceden suç kaydı bulunan 15 yaşındaki V.H. olduğunu belirledi. Gözaltına alınan şüpheli V.H. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
15 yaşındaki hırsızın 2 kez boya malzemeleri sattığı dükkanına giren İhsan Albayrak, "Bu şahıs benim iş yerime iki kez girdi. İlkinde 13 bin lira nakit paramı çaldı ve güvenlik kameralarına el sallayarak çıktı tekrar geleceğim işareti yaptı. Aradan bir süre sonra sokağa çıkma yasağının olduğu günde yine iş yerine gelerek 500 lira çaldı. Artık dayanamaz oldum yakalanmasından dolayı mutluyum" dedi.
Aynı hırsızın birçok iş yerinden hırsızlık yaptığını söyleyen Albayrak, "Bundan önceki şikayetlerimizin ardından, hırsızlık şube ekipleri tarafından yakalanarak mahkemeye çıkartıldı ancak, yaşı itibariyle serbest bırakıldı. Bu çocuk tekrar hırsızlık yapmaya devam etti ancak bu sefer yakalandı ve cezaevine kondu bizlerde rahat bir nefes aldık" dedi. 13 bin TL para çalıp ’tekrar geleceği’ işareti yapan hırsız aynı iş yerine tekrar girince yakayı...

Kaynak: İHA

Etiketler: Polis, Hatay, 3. Sayfa
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Koronavirüsten ölen Haydar Baş’ın son görüntüleri ortaya çıktı Haberler
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın son görüntüleri ortaya çıktı
’Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı’ Haberler
"Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı"
TOKİ, sosyal medyayı ayağa kaldıran Salda Gölü girişimini affetmedi Haberler
TOKİ, sosyal medyayı ayağa kaldıran Salda Gölü girişimini affetmedi
DSÖ, Türkiye’deki vaka sayısını diğer Avrupa ülkeleriyle kıyasladı Haberler
DSÖ, Türkiye'deki vaka sayısını diğer Avrupa ülkeleriyle kıyasladı
Gamze’nin oğlunu görmesini yasakladığı Uğur’dan duygusal paylaşım Haberler
Gamze'nin oğlunu görmesini yasakladığı Uğur'dan duygusal paylaşım
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan’ın ağzından çıkan tek söz, Soylu’yu kararından döndürdü Haberler
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan'ın ağzından çıkan tek söz, Soylu'yu kararından döndürdü
Yarın başlıyor! Zincir marketlerde somon ve alabalık maliyetine satılacak Haberler
Yarın başlıyor! Zincir marketlerde somon ve alabalık maliyetine satılacak
Bu iddia çok konuşulur: Soylu, istifa öncesinde Koca ile tartıştı Haberler
Bu iddia çok konuşulur: Soylu, istifa öncesinde Koca ile tartıştı
Haberler ›› 3. Sayfa ››13 bin TL para çalıp 'tekrar geleceği' işareti yapan hırsız aynı iş yerine tekrar girince yakayı... - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

15:20: Bursa'da koyunlarını kırparken canından oldu - Haberler 15:16: 4 yaşındaki kayıp çocuktan iyi haber - Haberler 15:14: Bakan Varank: "Kalkınma ajansları Türkiye Açık Kaynak Platformu'na 30 milyon liralık katkı sunacak" - Haberler 15:13: Korona yasaklarından bu yana 33 kez para cezası aldılar, yine rahat durmadılar - Haberler 15:08: Küçük İremnur kumbarasındaki paraları "Biz bize yeteriz Türkiyem" kampanyasına bağışladı - Haberler 14:18: Buz pistini ateşe veren iş adamı, İmamoğlu ve Kaftancıoğlu'na yüklendi 14:18: Buz pistini ateşe veren iş adamı, İmamoğlu ve Kaftancıoğlu'na yüklendi - Haberler 12:47: Koronavirüs salgınında ilk kez bir ölüden virüs bulaştı