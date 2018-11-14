13 Dakikalık Meclis Toplantısı

14 Kasım 2018 Çarşamba 16:10



14 Kasım 2018 Çarşamba 16:10

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi, Milli Eğitim İl Müdürlüğü'nün, yurt dışında düzenlenen Robotex International 2018 yarışmasına gidecek olan 6 özel yetenekli öğrencinin gidiş-dönüş masraflarının karşılanmasına dair teklifi oy birliği kabul edildiAdana Büyükşehir Belediye Meclisi 1. Başkan Vekili Murat Cevheribucak başkanlığında toplandı. Cevheribucak'ın meclis toplantısını açması, yoklamanın ve mazeretlilerin kabulü ile bir önceki toplantı tutanaklarının kabulü oylaması da dahil gündemde bulunan 14 maddenin görüşülmesi 13 dakika sürdü.Gündem dışı konuşmaların yapılmadığı mecliste gündemin birinci maddesinde Milli Eğitim İl Müdürlüğü'nün yurt dışında düzenlenen Robotex International 2018 yarışmasına gidecek olan 6 özel yetenekli öğrencinin gidiş-dönüş masraflarının karşılanmasına dair teklifi oy birliği kabul edildi.Gündemdeki 7 madde tek tek ilgili komisyonlara oy birliği havale edildi. 5 madde komisyon raporları doğrultusunda ilgili dairelere iade edilirken, bir madde komisyondan geldiği şekliyle oy birliği ile kabul edildi.Adana Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım ayının 4'üncü oturumunu yarın saat 14.00'te yapacak. - ADANA