13 farklı dilde şarkılar Maltepe'de söylendi

Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde Dragos Musiki Derneği Dünya ve Etnik Müzikler Korosu'nun "Sevgi, Dostluk ve Kardeşlik" isimli konserine ev sahipliği yaptı.



Şef Serdar Taştanoğlu yönetiminde üç koro dinleyicilere farklı dilde dünya ve etnik müziklerinden eserler seslendirdi. Koro Türkçe, Rumca, Sırpça, Ermenice, Süryanice, İngilizce, Zazaca, Boşnakça, Abhazca, İtalyanca, Çeçence, Fransızca, Lazca şarkılarıyla Maltepe'den dünyaya barış ve dostluk, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Koro, Anadolu, Mezopotamya, Kafkasya ve Balkan coğrafyasından geleneksel şarkıları ve türküleri kendine özgü bir üslupla yeniden yorumladı. Çok dilli müziğin öncüleri Rana ve Selçuk Alagöz kardeşler konuk sanatçı olarak sahne aldı. Türkçeye çevrilen yabancı şarkılardan örnekler sunan Alagöz kardeşler müzikseverleri nostalji yolculuğuna çıkardı. Türk popunun unutulmaz isimlerinden Şenay'ın "Sev Kardeşim" isimli şarkısını söyleyen koroya dinleyicilerde eşlik etti. - İSTANBUL