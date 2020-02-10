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13 göçmeni arama çalışması yapılamadı

Van'ın Çaldıran ilçesinde yurda yasa dışı yollarla giren 13 düzensiz göçmenin donarak hayatını kaybettiği ihbarının yapıldığı bölgeye sevk edilen ekipler, olumsuz hava şartları nedeniyle çalışma yapamadı.

10.02.2020 12:53 | Son Güncelleme: 10.02.2020 12:5313 göçmeni arama çalışması yapılamadı
'ın ilçesinde yurda yasa dışı yollarla giren 13 düzensiz göçmenin donarak hayatını kaybettiği ihbarının yapıldığı bölgeye sevk edilen ekipler, olumsuz hava şartları nedeniyle çalışma yapamadı.

Önceki gün jandarma ekiplerine ihbar yapılmasına rağmen yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle çalışma başlatılamamıştı. Bugün sabah saatlerinde bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis, AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri, etkisini arttıran tipi ve kar yağışı nedeniyle çalışma yapamadı.

Yetkililer, Çaldıran ilçesinde yurda yasa dışı yollarla giren 13 düzensiz göçmenin donarak hayatını kaybettiği ihbarının yapıldığı bölgede hava şartlarının düzelmesiyle yeniden ekiplerin sevk edileceğini belirtti. - VAN

Jandarma, Çaldıran, Van, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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