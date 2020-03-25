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13 gün sonra bulunan 14 yaşındaki Ayşe yaşadıklarını anlattı

13 gün sonra bulunan 14 yaşındaki Ayşe yaşadıklarını anlattıMANİSA'da yaşayan, arkadaşıyla görüşmek üzere annesinden izin alarak evden ayrılan, 13 gün sonra evine dönen Ayşe Ceylin S. kaçırıldığını iddia ederek, yaşadıklarını anlattı.

25.03.2020 19:17 | Son Güncelleme: 25.03.2020 19:20
13 gün sonra bulunan 14 yaşındaki Ayşe yaşadıklarını anlattı
MANİSA'da yaşayan, arkadaşıyla görüşmek üzere annesinden izin alarak evden ayrılan, 13 gün sonra evine dönen Ayşe Ceylin S. kaçırıldığını iddia ederek, yaşadıklarını anlattı. Ayşe Ceylin S., 'Bir evde zorla tutuldum. Uyuşturucu verdiler. Kendi imkanlarımla bir fırsat bularak kaçtım' ifadelerini kullandı.
Ortaokul öğrencisi 14 yaşındaki Ayşe Ceylin S., Şehzadeler ilçesi, Tunca Mahallesi Yeşiltepe Caddesi üzerindeki evinden 8 Mart günü saat 11.00 sıralarında annesi ev hanımı Hacer Uzunca'dan (40) izin alarak, arkadaşımın yanına gidiyorum diyerek ayrıldı. Gece geç saatlere kadar dönmeyen Ayşe, annesini arayarak, 'Bu gece arkadaşlarımda kalacağım' dedi ve annesinin izin vermemesi üzerine telefonu kapatarak bir daha eve dönmedi. Arkadaşının evinde olmadığının ortaya çıkması üzerine telaşlanan aile, durumu polise bildirdi. Polis ekiplerinin 12 gün boyunca her yerde aradığı Ayşe'den hiçbir haber alınamadı. Ayşe, 13'üncü gün kaçırıldığını iddia ederek, 20 Mart günü kendi imkanlarıyla Manisa Valiliği'ne sığındığını anlattı. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince olayla ilgili olarak gözaltına alınan Y.K.?nın (25) tutuklandığı öğrenildi.
'BENİ EVE SALMADILAR'
Kendisine zorla uyuşturucu içirildiğini ve yaşadıklarını anlatan Ayşe Ceylin S., 'Annemden izin alarak yanına gittiğim bir kız arkadaşım. Bana zorla uyuşturucu hap içirdi. İçtikten sonra baygınlık geçirdim. Sonra beni eve salmadılar. Daha sonra beni Spil Dağı eteklerinde bir dağ evine götürüp orada zorla tuttular. Cinsel temas uygulamaya çalıştılar bana. 2-3 günde bir yemek yiyordum. O evde 12 gün kaldım. 13'üncü günün sabahı baktığımda evin kapısı açıktı. Bende fırsatını bularak kaçtım ve bir kasalı arabaya bindim. Şehir merkezine indim. Sonra Manisa Valiliği'ne giderek oraya sığındım. Bana bunları yapanlardan şikayetçi olduk. Benim yaşımdaki arkadaşlarım lütfen annenizin, babanızın yanından ayrılmayın. Arkadaş çevrenize dikkat edin. Benim başıma gelenler tüm yaşıtlarımın başına gelebilir' dedi.
ACILI ANNE EN AĞIR CEZAYI İSTEDİ
Olay günü kızıyla yaşadıklarını anlatan anne Hacer Uzunca ise, 'Kızım 13 gün boyunca kayıptı. Bu süre zarfında çok büyük zorluklar yaşadık. ve çok şükür bulundu. Allah bu acıları tekrar göstermesin. Kızım bulunduğunda çok perişan bir şekildeydi. O an resmen yıkıldım. Kızımın zorla tutulmasıyla ilgili biz her yere şikayetçi olduk. Sonuna kadar da bu işin peşini bırakmayacağız. Umuyoruz ki en ağır cezayı alırlar. Rabbim böyle bir acıyı kimsenin başına vermesin' şeklinde konuştu. 13 gün sonra bulunan 14 yaşındaki Ayşe yaşadıklarını anlattı

Kaynak: DHA

Etiketler: Şehzadeler, Manisa, Güncel

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13 gün sonra bulunan 14 yaşındaki Ayşe yaşadıklarını anlattı

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