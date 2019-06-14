14.06.2019 00:18
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13 Haziran 2019 Haberleri

13 Haziran 2019 Haberleri

13 Haziran 2019 Manşet Haberleri.

Eden Hazard, Özcan Deniz, Kostas Sloukas, Radja Nainggolan, Genel

Son Dakika Haberleri
00:31 Trump, Basın Sekreteri Sanders'in Beyaz Saray'dan ayrılacağını duyurdu
00:31 Servisçilerden tahdit kutlaması
00:31 SERVİSÇİLERDEN TAHDİT KUTLAMASI
00:31 Hakkari'de şehit Özatak için mevlit okutuldu
00:28 "Fas'ın tutumlarını kendi kurum ve organları belirler"
00:27 Bebek bekleyen çift muayeneden dönerken kazada yaralandı
00:26 Gaziosmanpaşa'da kahvehanede vurulanlardan biri hayatını kaybetti
00:26 SERVİSÇİLERDEN TAHDİT KUTLAMASI
00:24 Çaykur Rizespor Başkanı: Vedat Muriqi, Galatasaray'ı istiyor
00:23 Bolu'da trafik kazası: 2 yaralı... O anlar kamerada
00:22 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda 7. gün: Avustralya geriye düştüğü maçta Brezilya'yı yendi
00:20 Bebek bekleyen çift muayeneden dönerken kazada yaralandı
00:20 Karabük'te sel
00:19 DHA İSTANBUL - SERVİSÇİLERDEN TAHDİT KUTLAMASI