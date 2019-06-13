13.06.2019 09:40
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13 Haziran Perşembe DHA Spor Gündemi

13 Haziran Perşembe DHA Spor Gündemi

Tahincioğlu BSL Final Serisi21.00 Fenerbahçe Beko (1) - (1) Anadolu EfesRAFTİNGDünya Rafting Şampiyonası finali gerçekleştirilecek.

BASKETBOL
-Tahincioğlu BSL Final Serisi
21.00 Fenerbahçe Beko (1) - (1) Anadolu Efes

RAFTİNG
Dünya Rafting Şampiyonası finali gerçekleştirilecek. (Munzur Vadisi Milli Parkı)

ATLETİZM
Bosna Hersek'in Zenica kentinde düzenlenen Uluslararası Atletizm Yarışmaları devam edecek.

YENİ MALATYASPOR
14: 00 Teknek direktör Sergen Yalçın ile sözleşme imzalanacak

ATLETİZM
Bosna-Hersek'in Zenica kentinde düzenlenen Zenica Uluslararası Atletizm Turnuvası'na katılan Türkiye ekibi, 12 atlet sekiz branşta yarışırken; iki birincilik, üç ikincilik, üç de üçüncülük elde etti


Kaynak: DHA
Beko, Fenerbahçe, Spor

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