13. İzmir Uluslararası Kukla Günleri'ne Doğru

Ege Üniversitesi (EÜ) Atatürk Kültür Merkezi, 13. İzmir Uluslararası Kukla Günleri'ne ev sahipliği yapacak.
EÜ'den yapılan açıklamaya göre, dünyanın önde gelen kukla sanatçılarını İzmir'de buluşturan etkinliğin 28 Şubat-17 Mart'ta yapılacağı hatırlatıldı.
Kukla günleri kapsamında "Benim Küçük Buzağım", "Yaşam", "Oyunda sınır yok" adlı gösterimler 7-9 Mart tarihleri arasında Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde oynanacak.
Gösterilerin davetiyeleri Ege Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığından temin edilebilecek.
AKM,Ege Üniversitesi,İzmir
Kaynak: AA