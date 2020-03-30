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13 kasa bira çalınmıştı, 2. şoku yaşadı

13 kasa bira çalınmıştı, 2. şoku yaşadı İşyeri sahibi: "Sözün bittiği yerdeyiz" Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 13 kasa biranın çalındığı büfeye ikinci kez hırsız girdi.

30.03.2020 14:26 | Son Güncelleme: 30.03.2020 14:28
13 kasa bira çalınmıştı, 2. şoku yaşadı
İşyeri sahibi: "Sözün bittiği yerdeyiz"
TEKİRDAĞ - Tekirdağ 'ın Malkara ilçesinde 13 kasa biranın çalındığı büfeye ikinci kez hırsız girdi. Hırsızlara isyan eden işyeri sahibi, "Sözün bittiği yerdeyiz" dedi.
Edinilen bilgiye göre, yaklaşık bir hafta önce Küçük Sanayi Sitesi'nde Vedat Şenol'un işlettiği çay ocağı ve tekel büfe soyulmuştu. 13 kasa bir ile 200 TL paranın çalındığı iş yerinde ikinci bir şok yaşandı.

Talan etmişler
İş yerini açmaya gittiğinde içeriyi talan halde bulduğunu ifade eden Vedat Şenol, "Bu adamlar ne yapmaya çalışıyor. İçeride zaten bir şey yok ama talan etmişler. Zararım henüz ne kadar onu bilmiyorum. Bir kere sineye çektik. Yeter artık yani böyle bir şey olamaz. Siz benim malımın ortakçısı mısınız? Sözün bittiği yerdeyiz" diye konuştu.
Olayla ilgili Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldı. 13 kasa bira çalınmıştı, 2. şoku yaşadı

Kaynak: İHA

Etiketler: Vedat Şenol, Tekirdağ, Malkara, Yerel

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13 kasa bira çalınmıştı, 2. şoku yaşadı
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