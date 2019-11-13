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13 Kasım 2019 Bein sports 1 Yayın Akışı

13 Kasım 2019 Çarşamba günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

13.11.2019 06:45 | Son Güncelleme: 13.11.2019 06:4513 Kasım 2019 Bein sports 1 Yayın Akışı

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 beIN Manşet

01:00 Maç Saati

02:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet

02:30 TFF 1. Lig Maç Özetleri

02:45 Süper Lig Kısa Özet

03:00 beIN Manşet

03:30 Maç Saati

04:00 Maç Saati

05:45 Süper Lig Haftanın Golleri

06:00 beIN Manşet

07:00 Maç Saati

08:45 Maç Saati

10:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

11:00 Futbolun Şehirleri

12:00 Maç Saati

13:45 Maç Saati

16:00 TFF 1. Lig Maç Özetleri

16:00 Süper Lig Maç Özetleri

16:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet

16:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

17:00 Futbolun Şehirleri

18:00 beIN Manşet

19:00 Maç Saati

20:45 Süper Lig Kısa Özet

21:00 beIN Manşet

22:00 Taraftar

22:30 Özel Röportaj

23:00 Haftanın Öyküleri

23:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller


UEFA Şampiyonlar Ligi, beIN, TV, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

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