13 Kasım 2019 Eurosport Yayın Akışı

Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
EUROSPORT YAYIN AKIŞI
00:00 Wrc
00:30 Haberler
00:35 Bisiklet
01:25 Bisiklet
02:25 Haberler
02:30 Olimpiyat Oyunları
03:00 Snooker
05:00 Olimpiyat Oyunları
06:00 Wrc
06:30 Spor Otomobil
07:30 Snooker
09:30 Olimpiyat Oyunları
10:00 Olimpiyat Oyunları
11:00 Wrc
11:30 Spor Otomobil
12:30 Snooker
14:30 Masa Tenisi
16:30 Wrc
17:00 Spor Otomobil
18:00 Bisiklet
19:00 Bisiklet
20:00 Bisiklet
21:00 Sambo
21:45 Tenis
22:45 Tenis
23:45 Tenis