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13 Kasım 2019 Haberleri

13 Kasım 2019 Manşet Haberleri.

14.11.2019 00:18 | Son Güncelleme: 14.11.2019 00:1813 Kasım 2019 Haberleri

Şengül Vatansever, Metin Feyzioğlu, Çağatay Ulusoy, Kadir İnanır, Genel

Son Dakika genel Haberleri
00:28 Fiyatı 5 liradan 1 liraya düşen ıspanağın alıcısı yok
00:21 Kilis'te motosikletler hem ulaşım hem de nakliye aracı olarak kullanılıyor
00:18 13 Kasım 2019 Haberleri
00:00 Hac kayıtları başladı, hacı adaylarına kritik uyarılar
23:53 Organları 5 hastaya umut oldu
00:50 Son dakika: Erdoğan, Trump'ın gönderdiği mektupların akıbetini açıkladı: Sayın Başkan'a geri takdim ettim
22:08 Son dakika: Erdoğan'la görüşme yapan Trump: 100 milyar dolarlık ticaret anlaşması konusunda mutabık kaldık
23:12 Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mazlum Kobani, terör örgütü başının manevi evladıdır
23:06 Son dakika: Şanlıurfa'daki Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda peş peşe patlamalar: 17 kişi yaralandı
14.11.2019 01:54:16