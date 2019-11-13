13 Kasım 2019 TRT spor Yayın Akışı

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:30 Spor Artı

02:00 Almanya'dan Futbol

03:30 Süper Lig Özetler

04:00 TFF 1. Lig Özetler

04:30 A Milli Futbol Takımı Özetler

05:30 Hedef Süper Lig

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Süper Lig Panorama

09:25 Avrupa Yolunda

09:50 Takvim Yaprakları

09:55 Hava Durumu

10:00 Spor Bülteni

10:55 TFF 1. Lig Panorama

11:00 Spor Manşet

12:10 Almanya Bundesliga Panorama

12:15 Pota Altı

13:00 Spor Bülteni

13:35 A Milli Futbol Takımı Özetler

14:00 Spor Stüdyosu

14:00 TBMM-TV

15:05 Avrupa Yolunda

15:30 Spor Bülteni

16:00 Gündem Futbol

16:00 TBMM-TV

17:15 Spor Akşamı

18:40 Maça Doğru

19:45 Spor Merkezi

21:00 Spor Ana Haber

21:30 Futbol Aklı

23:30 Avrupanın Paslaşması