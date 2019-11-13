13 Kasım Çarşamba DHA Spor Gündemi

Damla Gezgin: Gruptan birinci çıkmak istiyoruz
"Değişim sürecinin parçalarından biri benim"
"Elimden gelenin en iyisini yapacağım"
Tuğçe Canıtez: Fenerbahçe
'de kaptanlık yapmak benim için büyük bir gurur
"Hedefimiz önümüzdeki iki maçı kazanmak"
"Sırbistan maçı zorlu geçecek"
"Fenerbahçe olarak EuroLeague'de Final Four'a kalmak istiyoruz"
"İnşallah daha büyük kupalar kaldıracağız"
TÜRKİYE - İZLANDA MAÇINA DOĞRU
17.30 İzlanda Teknik Direktörü Erik Hamrén ve bir oyuncusu basın toplantısında konuşacak.
18.00 Konuk ekip, karşılaşma öncesi son antrenmanını yapacak.
19.00 A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve aday kadrodan bir futbolcu, basın toplantısı düzenleyecek.
19.30 Ay-yıldızlılar, maçın son provasını gerçekleştirecek.
GALATASARAY
13.00 Sarı-kırmızılı kulübün kasım ayı olağan divan kurulu toplantısı yapılacak. Başkan Mustafa Cengiz ve yönetim kurulu üyelerinin de toplantıya katılması bekleniyor.
FENERBAHÇE
Sarı-lacivertliler, BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürecek.
BEŞİKTAŞ
- Siyah-beyazlılar günü izinli geçirecek.
TRABZONSPOR
- Bordo-mavili ekip bugün izinli.
BASKETBOL
7DAYS Eurocup
20.00 Tofaş - KK Partizan
22.00 Ewe Baskets Oldenburg - Galatasaray Doğa Sigorta
FIBA Şampiyonlar Ligi
20.00 Türk Telekom - BC Oostende
22.30 Tenerife - Gaziantep Basketbol
FIBA Europe Cup
17.00 Bahçeşehir Koleji - Fribourg Olympic
20.00 Pınar Karşıyaka - Proximus Spirou Charleroi
VOLEYBOL
Vestel Venus Sultanlar Ligi
19.00 Aydın B.Şehir Bld. - Fenerbahçe Opet
UEFA U19 ŞAMPİYONASI
16.00 Türkiye
- Ermenistan
ATLETİZM
12.00 Avrupa Atletizm Birliği Yönetim Kurulu toplantısı, Türkiye Atletizm Federasyonu'nun ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleştirilecek.