13 Kasım 2018, 09:41
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13 Kasım Salı Dha Spor Gündemi

13 Kasım Salı Dha Spor Gündemi

(Özel) Avrupa'nın zirvesindeki TürkBaşakşehirli Mert Avrupa ile yarışıyor PFDK sevkleri açıklanacak.

(Özel) Avrupa'nın zirvesindeki Türk

Başakşehirli Mert Avrupa ile yarışıyor 

PFDK sevkleri açıklanacak. 

Fatih Terim ile Mustafa Cengiz'in 2. kez sevk edildikleri disiplin kurulundaki kararlar da açıklanacak.

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI

18.30 A Milli Futbol Takımı, İsveç maçının hazırlıklarına devam edecek

BASKETBOL

10.30 A Milli Kadın Basketbol Takımı, basınla bir araya gelecek

11.00 Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü'nün Maltepe tesisleri açılışı gerçekleştirilecek

FIBA Şampiyonlar Ligi -

20.00 Banvit - Anwil Wloclawek
13 Kasım 2018 Salı 09:41



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