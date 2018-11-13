13 Kasım Salı Dha Spor Gündemi

(Özel) Avrupa
'nın zirvesindeki Türk
Başakşehirli Mert Avrupa ile yarışıyor PFDK
sevkleri açıklanacak. Fatih Terim
ile Mustafa Cengiz
'in 2. kez sevk edildikleri disiplin kurulundaki kararlar da açıklanacak.
A MİLLİ FUTBOL TAKIMI
18.30 A Milli Futbol Takımı
, İsveç
maçının hazırlıklarına devam edecek
BASKETBOL
10.30 A Milli Kadın Basketbol Takımı, basınla bir araya gelecek
11.00 Bahçeşehir
Koleji Spor Kulübü'nün Maltepe
tesisleri açılışı gerçekleştirilecek
FIBA Şampiyonlar Ligi -
20.00 Banvit
- Anwil Wloclawek