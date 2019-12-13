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13. katlı binanın terasından düşerek ölen genç hakim toprağa verildi

Sivas'ta 13. katlı binanın terasından düşerek ölen genç hakim son yolculuğuna uğurlandı.

13.12.2019 14:04 | Son Güncelleme: 13.12.2019 14:0913. katlı binanın terasından düşerek ölen genç hakim toprağa verildi
'ta 13. katlı binanın terasından düşerek ölen genç hakim son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, geçtiğimiz gün Şeyh Şamil Mahallesi Kartepe Sokak'ta meydana geldi. Adalet Bakanlığı idare hakimlerinden Mustafa Nuri (27), ailesinin ikamet ettiği 13 katlı binanın teras katından düşerek hayatını kaybetti. Kelkit, Ulu Cami'de kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazına Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, meslektaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kelkit'in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Yukarı Tekke Aile Mezarlığı'na defnedildi. - SİVAS

Kelkit, Sivas, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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