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13. katta onu gören telefona sarıldı

13. katta onu gören telefona sarıldı Sivas'ta inşaatın 13. katına çıkarak intihara kalkışan şahıs, annesi ve polisin 1 saatlik çalışmasıyla ikna edildiSİVAS - Sivas'ta bir şahıs, çıktığı inşaatın 13. katında intihara kalkıştı.

05.11.2019 20:26 | Son Güncelleme: 05.11.2019 20:27
13. katta onu gören telefona sarıldı
Sivas'ta inşaatın 13. katına çıkarak intihara kalkışan şahıs, annesi ve polisin 1 saatlik çalışmasıyla ikna edildi
SİVAS - Sivas'ta bir şahıs, çıktığı inşaatın 13. katında intihara kalkıştı. Şahsı gören meraklı vatandaşlar telefonlarıyla bu anları kayıt altına alması dikkat çekti.
Edinilen bilgiye göre olay, saat 18.00 sıralarında Kılavuzu Mahallesi 80. Yıl Bulvarı üzerinde 14 katlı bir inşaatta meydanda geldi. Cadde üzerinde bulunan 14 katlı bir inşaatın 13. katına çıkan şahıs intihar edeceğini belirterek bağırmaya başladı. Olay yerine kısa sürede polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerini gelen ekipler çevrede güvenlik önlemi alarak şahsı ikna etmeyi çalıştı. Polis ekiplerinin ve şahsın annesinin 1 saatlik ikna çabalarının ardından şahıs çıktığı yerden indirildi.
Öte yandan vatandaşların yaşananları cep telefonlarıyla görüntülemesi dikkat çekti. Şahıs ifadesi alınmak üzere polis karakoluna götürüldü.
13. katta onu gören telefona sarıldı

Polis, Sivas, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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