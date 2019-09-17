13 kişinin alınacağı İBB'nin iştiraki Medya AŞ'ye 5 bin başvuru yapıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Medya AŞ, personel alımı yapacaklarını duyurdu. İlan, şirketin sosyal medya hesaplarından paylaşılırken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yaptığı açıklamada, " İş ilanı için 5 bin başvuru alındı. 13 arkadaş işe alınacak" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Medya AŞ, personel alımı yapacaklarını duyurdu. İlan, şirketin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

"İŞİNİ VE ŞEHRİNİ ÇOK SEVEN ARKADAŞLAR ARIYORUZ"

"Takım arkadaşları arıyoruz" başlığıyla verilen ilanda, "İstanbul Dijital Medya AŞ'nin ilgili departmanlarında görev alacak, işini ve şehrini çok seven arkadaşlar arıyoruz." denildi.

SON BAŞVURU TARİHİ 20 EYLÜL

Başvuru sürecinin başladığı ve 20 Eylül 2019'da sona ereceği vurgulanan ilanda, kameraman, hareketli grafik tasarımcısı, sanat yönetmeni, yapım yönetmeni, haber editörü, sosyal medya hesap yöneticisi, haber prodüktörü, yazar ve kurgu operatörü gibi alanlarda personel alınacağı belirtildi. Ayrıca işe alınacak kişilerle ilgili detayların www.medya.istanbul adresinde yer aldığı kaydedildi.

İMAMOĞLU BAŞVURU SAYISINI AÇIKLADI

Katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Medya A.Ş.'ye alınacak personelle ilgili, "Medya AŞ 13 kişi eleman alacak, ilana çıkacaksınız dedim. Söz verdik, süreci böyle yöneteceğiz. 13 arkadaş için ilana çıkıldı, gelen başvuru sayısı 5 bin civarı. Bütün bu süreçleri unutturup sabahtan akşama kadar belediye önünde davul çalınıyor, böyle bir gösteri olmaz, böyle bir hak yoktur. Buna müsamaha gösteriyor ama bir başkası AKP'nin önüne gidiyor, yaka paça tutuklanıyor. CHP'nin önünde afiş asılıyor, 'Ey Kılıçdaroğlu' diye, siyasi arenalara dönüştürmek hoş değil. Bakın ben emek üzerinden siyaset yapmadım, insanlara söz verdim, ben bu kentin kurumunun kapılarını liyakate açacağım dedim.

Bakın gençler bana sarılıyorlar 'artık ben hayallerimi bu kentte kuracağım' diyor. İnsanlar ben çalışırsam olur, emek verirsem olur demesi için adaletli olunması lazım. 130 bin kişi KHK'lı, memuriyetten men edildi, 46 kişi intihar etti, yani bu süreçler sağlıklı gelişecek, bizim bu sürecimize dair laf yetiştirecekler, vekiller gelip şov yapacak, gelen bir vekilin bizden nasıl maaş aldığıyla ilgili kayıtlar var. Ben İstanbul halkına adil olmaya söz verdim, partizanlığı söküp atacağım dedim. Gidip bir partiye kayıt yap, il ilçe başkanı onay verirse işe gir, o devir bitti kardeşim. Hangi partili olduğuna bakmaksızın işe gireceksin. Benim on binlerce çalışanla bir derdim mi var, yok. Tespit ettiğimiz çalışanlarla ilgili işlem yapıyoruz, milletin hakkını birilerine yedirmeyeceğiz. Çıkarırken üzülüyorum ama onlara yanlış yapanlar işe alanlardır." açıklamasında bulundu.