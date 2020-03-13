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13 Mart 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı

13 Mart 2020 Cuma günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

13.03.2020 06:45 | Son Güncelleme: 13.03.2020 06:45
13 Mart 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Taraftar

00:00 beIN Manşet

01:00 Maç Saati

01:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Sonu

02:00 Özel Röportaj

02:45 UEFA Avrupa Ligi Maç Sonu

02:45 Süper Lig Top 10

03:00 beIN Manşet

03:00 Futbolun Şehirleri

03:30 Maç Saati

03:45 Süper Lig Haftanın Golleri

04:00 Maç Saati

05:45 Süper Lig Haftanın Golleri

05:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

06:00 UEFA Avrupa Ligi Maç Sonu

06:00 Taraftar

06:00 beIN Manşet

07:00 Maç Saati

08:45 Haftanın Öyküleri

08:45 TFF 1. Lig Maç Özetleri

08:45 Maç Saati

09:15 Maç Saati

09:15 Süper Lig Maç Sonu

10:00 Özel Röportaj

11:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Sonu

11:00 UEFA Avrupa Ligi Maç Sonu

12:00 Maç Saati

13:45 Maç Saati

15:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Sonu

15:30 Süper Lig Top 10

16:00 Süper Lig Maç Özetleri

16:00 Futbolun Şehirleri

17:00 Taraftar

17:00 TFF 1. Lig Maç Özetleri

17:30 Haftanın Öyküleri

17:45 Süper Lig Top 10

18:00 Haftanın Öyküleri

18:00 Taraftar

18:00 beIN Manşet

19:00 UEFA Avrupa Ligi Magazin

19:00 Taraftar

19:30 Maç Önü

19:30 UEFA Avrupa Ligi Maç Önü

20:00 Kasımpaşa - Göztepe

20:45 Devre Arası

20:45 Başakşehir - Copenhagen

21:00 Kasımpaşa - Göztepe

21:15 Devre Arası

21:40 UEFA Avrupa Ligi

21:55 Başakşehir - Copenhagen

22:00 Maç Sonu

22:30 Süper Lig Maç Sonu

22:55 UEFA Avrupa Ligi Maç Özetleri

23:30 Dünden Bugüne

Kaynak: InterSinema.com

Etiketler : Avrupa, TV, TV

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