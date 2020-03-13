13 Mart 2020 Cnn Türk Yayın Akışı
13 Mart 2020 Cuma günü Cnn Türk yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Cnn Türk yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Cnn Türk yayın akışında neler var merak ediliyor. Cnn Türk kanalında bugün neler var?
13.03.2020 06:45 | Son Güncelleme: 13.03.2020 06:45
Cnn Türk yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Cnn Türk kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
CNN TÜRK YAYIN AKIŞI
00:00 Gece Haberleri
01:00 Gece Haberleri
01:15 Tarafsız Bölge
01:15 Gece Görüşü
04:00 Gece Haberleri
06:00 Güne Merhaba
07:45 Afiş
08:00 Güne Merhaba
08:45 A'dan Z'ye
11:00 A'dan Z'ye
13:00 Gündem 13
14:00 Bugün
15:35 Her Şeyden Önce
16:00 Günlük
17:00 Günlük
17:30 Spor
17:45 Günün Ekonomisi
18:00 Haber
20:45 Gece Görüşü
20:45 Akıl Çemberi
Kaynak: InterSinema.com
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