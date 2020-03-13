13 Mart 2020 Fox Yayın Akışı
13 Mart 2020 Cuma günü Fox yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Fox yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Fox yayın akışında neler var merak ediliyor. Fox kanalında bugün neler var?
13.03.2020 06:45 | Son Güncelleme: 13.03.2020 06:45
Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
FOX YAYIN AKIŞI
00:15 Öğretmen
01:00 Zümrüdüanka
02:30 Temizlik Benim İşim
03:00 Temizlik Benim İşim
04:15 Zuhal Topal’la Sofrada
06:00 Her Yerde Sen
07:15 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
10:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:15 Yasak Elma
13:45 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal’la Sofrada
19:00 Fatih Portakal ile FOX Ana Haber
20:00 Mucize Doktor
20:00 Yaparsın Aşkım
Kaynak: InterSinema.com
Etiketler : Zuhal Topal, Fox, TV, TV
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