13 Mart 2020 Haberleri
13 Mart 2020 Manşet Haberleri.
14.03.2020 00:18 | Son Güncelleme: 14.03.2020 00:18
- Ergun Gürsoy'dan, 'G.Saray'dan 2'şer milyon aldık' diyen Mesut Bakkal'a yanıt
- Son Dakika: İçişleri Bakanlığı 81 ile genelge gönderdi! 9 ülkeden Türkiye'ye yolcu girişi durduruldu
- ABD Başkanı Trump koronavirüs testi yaptıracak
- Anadolu Üniversitesi, açıköğretim sınavlarının ertelendiği yönündeki haberleri yalanladı
- Ivanka Trump ile aynı karede yer alan Avustralyalı Bakan koronavirüse yakalandı
- Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle acil durum ilan edildi
- Ankaragücü, Çaykur Rizespor'u 2-1 ile geçti
- Maçta sakatlanıp hastaneye kaldırılan Sedat Ağçay'ın kafasında kırık tespit edildi
- Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüsün yaz aylarında yok olacağını düşünmek sahte bir umut
- Kasımpaşa, Göztepe'yi 2-0 yendi
- Erdoğan, Merkel ve Macron'un katılımıyla İstanbul'da düzenlenecek liderler zirvesine koronavirüs önlemi
- ABD ile Çin arasındaki koronavirüs suçlaması siyasi krize neden oldu
- Kosova'da ilk koronavirüs vakası tespit edildi
- İngiltere'nin en kıdemli doktoru uyardı: Ağız maskeleri enfeksiyon riskini artırabilir
- Derbinin İddaa oranları değişti! Galatasaray'ın oranı yükseldi
- Bakan Koca, 5 koronavirüs vakasının sağlık durumlarına ilişkin bilgi verdi
- Sampdoria'da koronavirüse yakalanan futbolcu sayısı 5'e yükseldi
- HSK'dan koronavirüs tedbiri! Acil durumlar dışındaki duruşmalar ertelendi
- AK Parti'nin hafta sonu yapılacak kongreleri koronavirüs nedeniyle ertelendi
- Şeyma Subaşı iddiaları yalanladı: Guido, İsrail'de karantinadaydı ve testleri temiz çıktı
- Son Dakika: İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 1266'ya yükseldi
- Spor Bakanlığı devreye girdi, maçlar şifresiz yayınlanacak
- Son dakika: Avrupa, koronavirüs krizinin merkez üssü haline geldi
- Emre Belözoğlu'ndan teknik direktörlük açıklaması: Ben sadece bu takımın futbolcusuyum
- Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı haberlerini yalanladı
- Teknik direktöründe koronavirüs çıkan Mesut Özil: Futbolun şu anda çok önemi yok
- Hazine ve Maliye Bakanlığı koronavirüs fırsatçıları için WhatsApp ihbar hattı kurdu
- Koronavirüs tedbirleri kapsamında 9 Avrupa ülkesine uçuş yasağı getirildi
- Bakanlık, korona tedbirine uymayan Şeyma'nın İtalyan sevgilisiyle ilgili harekete geçti
- Fenerbahçe'de 7 isim Konyaspor maçında yok
- Koronavirüs nedeniyle Almanya Ligi ertelendi
- ABD için en kötü koronavirüs salgını senaryosu: 1,7 milyon kişi ölebilir
- Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 5'e çıktı
- Son dakika: Sağlık Bakanı Koca, Alo 184 hattının korona danışma hattına dönüştürüldüğünü açıkladı
- Son Dakika: 3 bakan, koronavirüse karşı alınan yeni tedbirleri açıkladı
- TSYD, beIN Sports'tan maçları şifresiz yayınlamasını talep etti
- Son Dakika: Brezilya Devlet Başkanı Bolsonara'da koronavirüs çıktı, Beyaz Saray acil toplanıyor
- Trump'la tokalaşan Brezilya Devlet Başkanı'na koronavirüs teşhisi kondu
- Umre'den dönen yaşlı kadın, koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı
- Mustafa Cengiz Etik Kurulu'na sevk edildi
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Etiketler : Çaykur Rizespor, Emre Belözoğlu, Mesut Bakkal, Etik Kurulu, Genel
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