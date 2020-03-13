13 Mart 2020 Trt1 Yayın Akışı
13 Mart 2020 Cuma günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
13.03.2020 06:45 | Son Güncelleme: 13.03.2020 06:45
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
00:15 Kalk Gidelim
01:00 Şampiyon
01:00 Kalk Gidelim
03:05 Seksenler
03:30 İyilik Kulübü
04:00 Aileler Yarışıyor
04:50 Seksenler
05:30 İncir Ağacı
06:30 Yeşil Deniz
09:30 İyi Fikir
11:30 1'de Bugün
11:40 Kralın Kızı
13:00 Aileler Yarışıyor
15:10 İncir Ağacı
17:05 1'de Bugün
17:15 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 3'te 3 Tarih
20:00 Payitaht Abdülhamid
23:15 Bella ve Sebastian
Kaynak: InterSinema.com
Etiketler : Kalk Gidelim Dizisi, Seksenler, TV, TV
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