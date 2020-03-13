13 Mart 2020 Tv8 Yayın Akışı
13 Mart 2020 Cuma günü Tv8 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv8 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv8 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv8 kanalında bugün neler var?
13.03.2020 06:45 | Son Güncelleme: 13.03.2020 06:46
Tv8 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv8 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TV8 YAYIN AKIŞI
01:30 Doya Doya Moda
02:15 Doya Doya Moda
03:30 Seda Sayan İle Yemekteyiz
04:15 Seda Sayan İle Yemekteyiz
05:30 Oynat Bakalım
06:00 Oynat Bakalım
07:00 8'de Sağlık
08:00 Gel Konuşalım
10:45 Survivor Panorama 2020
13:00 Doya Doya Moda
16:00 Seda Sayan İle Yemekteyiz
20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler
23:15 Eser Yenenler Show
Kaynak: InterSinema.com
Etiketler : Seda Sayan, Moda, Tv8, TV, TV
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