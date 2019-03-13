13 Mart 2019, 09:37
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13 Mart Çarşamba Dha Spor Gündemi

13 Mart Çarşamba Dha Spor Gündemi

GALATASARAY13.30 Kulübün Mart Ayı Olağan Divan Toplantısı Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda yapılacakFENERBAHÇESarı-lacivertlilerde Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıkları devam edecekBEŞİKTAŞ18.

GALATASARAY

13.30 Kulübün Mart Ayı Olağan Divan Toplantısı Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda yapılacak

FENERBAHÇE

Sarı-lacivertlilerde Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıkları devam edecek

BEŞİKTAŞ

18.00 Dünü izinli geçiren Siyah-beyazlılar, Göztepe karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek

BAŞAKŞEHİR

11.30 Turuncu-lacivertliler, İstikbal Mobilya Kayserispor maçına hazırlanıyor

VOLEYBOL

Kadınlar Şampiyonlar Ligi

19: 00 Dinamo Moskova - VakıfBank

20: 30 Savino Del Bene Scandicci - Fenerbahçe Opet

22: 30 Imoco Volley Conegliano - Eczacıbaşı VitrA

Kadınlar Axa Sigorta Kupavoley

14: 00 Karayolları - Aydın B.Şehir Bld.

BASKETBOL

FIBA Avrupa Kupası

20: 30 Pınar Karşıyaka - BK Ventspils

FIBA Şampiyonlar Ligi

20: 00 Banvit - Brose Baskets Bamberg

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 

23: 00 Barcelona - Lyon (0-0)

23: 00 Bayern Münih - Liverpool (0-0) Sivasspor, Tevfik Fikret, Galatasaray, Spor
Kaynak: DHA


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