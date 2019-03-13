13 Mart Çarşamba Dha Spor Gündemi

GALATASARAY<br><br>13.30 Kulübün Mart Ayı Olağan Divan Toplantısı Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda yapılacak<br><br>FENERBAHÇE<br><br>Sarı-lacivertlilerde Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıkları devam edecek<br><br>BEŞİKTAŞ<br><br>18.00 Dünü izinli geçiren Siyah-beyazlılar, Göztepe karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek<br><br>BAŞAKŞEHİR<br><br>11.30 Turuncu-lacivertliler, İstikbal Mobilya Kayserispor maçına hazırlanıyor<br><br>VOLEYBOL<br><br>Kadınlar Şampiyonlar Ligi<br><br>19: 00 Dinamo Moskova - VakıfBank<br><br>20: 30 Savino Del Bene Scandicci - Fenerbahçe Opet<br><br>22: 30 Imoco Volley Conegliano - Eczacıbaşı VitrA<br><br>Kadınlar Axa Sigorta Kupavoley<br><br>14: 00 Karayolları - Aydın B.Şehir Bld.<br><br>BASKETBOL<br><br>FIBA Avrupa Kupası<br><br>20: 30 Pınar Karşıyaka - BK Ventspils<br><br>FIBA Şampiyonlar Ligi<br><br>20: 00 Banvit - Brose Baskets Bamberg<br><br>UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ <br><br>23: 00 Barcelona - Lyon (0-0)<br><br>23: 00 Bayern Münih - Liverpool (0-0)