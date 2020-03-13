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13 Mart Cuma DHA Spor Gündemi

Le Havre Teknik Direktörü Paul Le Guen: Ertuğrul Ersoy şu anda takımın en önemli oyuncularından biri"Türkiye büyük bir sürprize imza atabilir" Son kez seyircili oynanan maçta Başakşehir'e Türkiye'nin her yerinden destek geldiSporseverler: Virüsün ardından tedirgin olduk ancak yine de destek...

13.03.2020 09:35 | Son Güncelleme: 13.03.2020 09:35
13 Mart Cuma DHA Spor Gündemi

Le Havre Teknik Direktörü Paul Le Guen: Ertuğrul Ersoy şu anda takımın en önemli oyuncularından biri

"Türkiye büyük bir sürprize imza atabilir"

Son kez seyircili oynanan maçta Başakşehir 'e Türkiye'nin her yerinden destek geldi

Sporseverler: Virüsün ardından tedirgin olduk ancak yine de destek olmaya geldik

"Kendimizce önlemler aldık"

TFF-MEB İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ

11.00 Ülkemizi uluslararası düzeyde temsil edecek hakemler yetiştirmeyi hedefleyen TFF Hakem Meslek Lisesi'nin açılmasını sağlayacak Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) arasında protokol imzalanacak.

SÜPER LİG

20.00 Kasımpaşa - Göztepe

20.00 MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor

BEŞİKTAŞ

11.00 Siyah-beyazlılarda Galatasaray maçı hazırlıkları devam edecek.

GALATASARAY

11.30 Sarı-kırmızılılar, Beşiktaş derbisinin çalışmalarını sürdürecek.

FENERBAHÇE

Sarı-lacivertliler, İttifak Holding Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

17: 10 Takım Konya'ya gidecek.

18: 10 Kafilenin kentte karşılanışı

TRABZONSPOR

Bordo-mavililerde Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına devam edilecek.


Kaynak: DHA

Etiketler : Ertuğrul Ersoy, Paul Le Guen, Başakşehir, Le Havre, Spor

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