13 Mart Cuma DHA Spor Gündemi
Le Havre Teknik Direktörü Paul Le Guen: Ertuğrul Ersoy şu anda takımın en önemli oyuncularından biri"Türkiye büyük bir sürprize imza atabilir" Son kez seyircili oynanan maçta Başakşehir'e Türkiye'nin her yerinden destek geldiSporseverler: Virüsün ardından tedirgin olduk ancak yine de destek...
13.03.2020 09:35 | Son Güncelleme: 13.03.2020 09:35
Le Havre Teknik Direktörü Paul Le Guen: Ertuğrul Ersoy şu anda takımın en önemli oyuncularından biri
"Türkiye büyük bir sürprize imza atabilir"Son kez seyircili oynanan maçta Başakşehir 'e Türkiye'nin her yerinden destek geldiSporseverler: Virüsün ardından tedirgin olduk ancak yine de destek olmaya geldik"Kendimizce önlemler aldık"TFF-MEB İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ11.00 Ülkemizi uluslararası düzeyde temsil edecek hakemler yetiştirmeyi hedefleyen TFF Hakem Meslek Lisesi'nin açılmasını sağlayacak Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) arasında protokol imzalanacak.
SÜPER LİG20.00 Kasımpaşa - Göztepe20.00 MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor
BEŞİKTAŞ11.00 Siyah-beyazlılarda Galatasaray maçı hazırlıkları devam edecek.
GALATASARAY11.30 Sarı-kırmızılılar, Beşiktaş derbisinin çalışmalarını sürdürecek.
FENERBAHÇESarı-lacivertliler, İttifak Holding Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.17: 10 Takım Konya'ya gidecek.18: 10 Kafilenin kentte karşılanışı
TRABZONSPOR
Bordo-mavililerde Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına devam edilecek.
Kaynak: DHA
Etiketler : Ertuğrul Ersoy, Paul Le Guen, Başakşehir, Le Havre, Spor
Yorumlar
Manşet
Haberler
Spor
Son dakika: Türkiye'deki ikinci koronavirüs vakasında hastanın, ilk hastanın yakın çevresinden olduğu öğrenildi
Spor
Son dakika: Kolonya ve dezenfektan üretimini artırmak için benzine etanol karıştırma zorunluluğu 3 ay askıya alındı
Spor
Ziraat Mühendisleri Odası'ndan Türkiye sınırına dayanan çekirge istilasıyla ilgili değerlendirme: Çöl çekirgeleri koronadan tehlikeli
Spor
Eşiyle birlikte koronavirüse yakalanan oyuncu Tom Hanks, karantinadan fotoğraf paylaştı
Spor
Diyanet, "Cuma namazı kılınmayacak" iddialarına yanıt verdi
Spor
Dünyaca ünlü kalp cerrahı Dr. Mehmet Öz, koronavirüse karşı alınabilecek önlemleri açıkladı
Spor
İBB Başkanı İmamoğlu yaşlıları uyardı: Toplu taşıma araçlarını kullanmayın
Spor
Adebayor, yaptığı insanlık dışı faul sonrası kırmızı kart gördü