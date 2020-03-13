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13 Mart Cuma İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

13 Mart Cuma günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler!

13.03.2020 08:30 | Son Güncelleme: 13.03.2020 08:30
13 Mart Cuma İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul 'un çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. İşte 13 Mart Cumaİstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

13 MART CUMA İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SU KESİNTİSİ OLACAK?

Arıza Kesinti

İlçe : Ataşehir

Etkilenen Mahalleler : Barbaros Mah

Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 2020-03-13 06:12:40.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.3.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Beşiktaş

Etkilenen Mahalleler : Cihannuma Mah

Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 2020-03-13 05:10:20.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.3.2020 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Etiketler : İstanbul, Gündem, Ekonomi, Güncel

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