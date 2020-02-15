13 Mehmetçik'i şehit eden Esed'in askerleri, sigara içerken havaya uçuruldu

Suriye 'nin İdlib kentinde Suriye rejimi tarafından Türk gözlem noktasına gerçekleştirilen saldırının ardından bölgedeki çatışmalar sürüyor. Suriye Milli Ordusu (SMO) askerlerinin rejim askerleriyle sert çatışmalara girdiği bölgeden, yeni görüntüler de gelmeye devam ediyor.

SİGARA MOLASINDA HEDEF OLDULAR

Son olarak SMO'ya bağlı askerlerin, Esad rejimine ait askerleri sigara molasında vurduğu görüntüler sosyal medyada yayınlandı. Görüntülerde, sigara içen Esad'ın askerleri hedef alınıyor. Hedef başarılı bir şekilde vurulduktan sonra SMO askerleri havaya ateş ederek, sevinç çığlıkları atıyor.

ESED REJİMİ 13 VATANDAŞIMIZI ŞEHİT ETMİŞTİ

Suriye'de Rusya'nın desteklediği Esed rejimi, 3 Şubat günü gerçekleştirdiği saldırıda 7'si askeri personel, 1'i sivil personel olmak üzere 8 vatandaşımızı, 10 Şubat'ta gerçekleştirdiği saldırıda ise 5 Mehmetçik'i şehit etmişti.