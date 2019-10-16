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13 metrelik kuyuya düşen köpeği itfaiye kurtardı

13 metrelik kuyuya düşen köpeği itfaiye kurtardı Seydikemer ilçesinde 13 metre derinlikteki kör kuyuya düşen sokak köpeği Muğla Büyükşehir Seydikemer İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından kurtarıldıMUĞLA - Muğla'nın Seydikemer ilçesi Yakabağ Mahallesi'nde 13 metre derinlikteki kör kuyuda...

16.10.2019 21:13
13 metrelik kuyuya düşen köpeği itfaiye kurtardı
Seydikemer ilçesinde 13 metre derinlikteki kör kuyuya düşen sokak köpeği Muğla Büyükşehir Seydikemer İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından kurtarıldı
MUĞLA - Muğla'nın Seydikemer ilçesi Yakabağ Mahallesi'nde 13 metre derinlikteki kör kuyuda mahsur kalan köpek itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı.
İçinde su bulunan 13 metre derinlikteki kör kuyuya yaklaşık bir hafta önce düştüğü öğrenilen sokak köpeğinin kuyudan çıkarılması için 15 metre uzunluğundaki halatlı merdiven ile kör kuyuya indiler. İp yardımı ile kuyudan çıkarılan köpek, doğal ortama bırakıldı.
13 metrelik kuyuya düşen köpeği itfaiye kurtardı

Seydikemer, İtfaiye, Muğla, Yerel

Kaynak: İHA

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