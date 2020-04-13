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13 Nisan 2020 Atv Yayın Akışı

13 Nisan 2020 Pazartesi günü Atv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Atv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Atv yayın akışında neler var merak ediliyor. Atv kanalında bugün neler var?

13.04.2020 06:45 | Son Güncelleme: 13.04.2020 06:45
13 Nisan 2020 Atv Yayın Akışı

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

ATV YAYIN AKIŞI

00:20 Deli Yürek: Bumerang Cehennemi

01:00 Karayip Korsanları 2: Ölü Adamın Sandığı

02:40 Deli Yürek: Bumerang Cehennemi

04:50 Seviyor Sevmiyor

07:30 atv’de Hafta Sonu

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kuran ve Sünnet

11:15 Dizi TV

12:25 Bir Zamanlar Çukurova

13:00 Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

15:45 Bir Zamanlar Çukurova

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Moana

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

22:00 Karayip Korsanları 2: Ölü Adamın Sandığı

Kaynak: InterSinema.com

Etiketler: Atv, TV, TV
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