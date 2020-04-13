13 Nisan 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 beIN Manşet

01:00 İyi Akşamlar İstanbul

01:15 Maç Sonu

01:45 Futbolun Şehirleri

02:00 Maç Saati

03:30 Maç Saati

03:45 Kısa Özet: A. Alanyaspor - Fenerbahçe

03:45 Süper Lig Kısa Özet

04:00 beIN Manşet

05:00 İyi Akşamlar İstanbul

05:15 Maç Sonu

06:00 beIN Manşet

07:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet

07:30 Maç Saati

08:45 Maç Saati

09:15 Maç Saati

09:30 Maç Sonu

11:00 İyi Akşamlar İstanbul

12:00 Maç Saati

13:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet

13:45 Maç Saati

14:15 Kısa Özet: Genk - Salzburg

14:15 Şampiyonlar Ligi Kısa Özet

14:30 beIN Wellness

14:30 Futbolun Şehirleri

15:30 Maç Sonu

15:30 Maç Saati

17:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

17:15 Süper Lig Maç Özetleri

17:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

18:00 beIN Manşet

19:00 Futbolun Şehirleri

19:00 Taraftar

19:00 Maç Önü

20:00 İyi Akşamlar İstanbul

21:00 beIN Manşet

21:15 Devre Arası

22:00 Maç Sonu

22:00 beIN Wellness

22:00 Maç Saati

23:00 Futbolun Şehirleri

23:45 Süper Lig Haftanın Golleri