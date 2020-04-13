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13 Nisan 2020 Eurosport Yayın Akışı

13 Nisan 2020 Pazartesi günü Eurosport yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Eurosport yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Eurosport yayın akışında neler var merak ediliyor. Eurosport kanalında bugün neler var?

13.04.2020 06:45 | Son Güncelleme: 13.04.2020 06:45
13 Nisan 2020 Eurosport Yayın Akışı

Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

EUROSPORT YAYIN AKIŞI

01:00 Tenis

02:30 Tenis

04:00 Tenis

04:00 Kayakla Atlama

05:15 Kayakla Atlama

05:30 Tenis

06:30 Kayakla Atlama

07:00 Tenis

08:00 Tenis

08:00 Kayakla Atlama

09:30 Tenis

09:30 Motosiklet

10:30 Spor Otomobil

11:00 Tenis

11:30 Spor Otomobil

12:30 Snooker

12:30 Teqball

13:00 Snooker

15:00 Bisiklet

17:00 Bisiklet

18:00 Bisiklet

20:00 Tenis

21:00 Olimpiyat Oyunları

21:30 Tenis

22:00 Olimpiyat Oyunları

23:00 Olimpiyat Oyunları

23:30 Tenis

Kaynak: InterSinema.com

Etiketler: Eurosport, Tenis, TV, TV
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