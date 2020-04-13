13 Nisan 2020 Fox Yayın Akışı
13 Nisan 2020 Pazartesi günü Fox yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Fox yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Fox yayın akışında neler var merak ediliyor. Fox kanalında bugün neler var?
Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
FOX YAYIN AKIŞI
00:45 Zümrüdüanka
03:00 Aşk Yeniden
04:00 Kadın
06:15 Bana Sevmeyi Anlat
07:45 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu
11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
11:15 Şevkat Yerimdar
13:00 Dünya Avucunuzda
13:30 Benden Söylemesi
14:00 Temizlik Benim İşim
15:30 Yaparsın Aşkım
16:00 Zuhal Topal’la Sofrada
19:00 Fatih Portakal ile FOX Ana Haber
19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Türk İşi Dondurma
20:30 Hababam Sınıfı Üç Buçuk
22:45 Maskeli Beşler Kıbrıs
22:45 Aşk Olsun
Kaynak: InterSinema.com