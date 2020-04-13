Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

13 Nisan 2020 Kanal d Yayın Akışı

13 Nisan 2020 Pazartesi günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?

13.04.2020 06:45 | Son Güncelleme: 13.04.2020 06:45
13 Nisan 2020 Kanal d Yayın Akışı

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:15 Hekimoğlu

01:45 Son Silah

02:45 Poyraz Karayel

03:15 Poyraz Karayel

04:30 5N 1K

05:00 Poyraz Karayel

05:15 Akasya Durağı

06:15 Yabancı Damat

07:00 Kalbim Ege'de Kaldı

07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran

07:45 Akasya Durağı

09:00 Neler Oluyor Hayatta

09:45 Müge ve Gülşen’le 2.Sayfa

10:45 Aşk-ı Memnu

12:30 Gelinim Mutfakta

13:00 Arda ile Omuz Omuza

14:00 Çarkıfelek

16:15 Arka Sokaklar

17:00 Umudumuz Şaban

19:00 Kanal D Haber Haftasonu

19:00 Buket Aydın'la Kanal D Haber

20:00 Sar Başa

20:00 Herkül: Efsane Başlıyor

22:00 Çok Güzel Hareketler 2

22:30 Sar Başa

Kaynak: InterSinema.com

Etiketler: Poyraz Karayel, Kanal D, TV, TV
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

TV Manşet

Haberler

Akşener: Bilim Kurulu’nun bile haberi yoktu; Erdoğan’ın canı istedi, yasak ilan edildi Haberler
Akşener: Bilim Kurulu'nun bile haberi yoktu; Erdoğan'ın canı istedi, yasak ilan edildi
Soylu’nun istifası Demet Akalın’ı üzdü: Adam daha ne yapacaktı? Haberler
Soylu'nun istifası Demet Akalın'ı üzdü: Adam daha ne yapacaktı?
İletişim Başkanı’ndan gece yarısı Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımı Haberler
İletişim Başkanı'ndan gece yarısı Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımı
Sağlık Bakanı, ağır vakalarla ilgili olumlu gelişmeyi gece yarısı paylaştı Haberler
Sağlık Bakanı, ağır vakalarla ilgili olumlu gelişmeyi gece yarısı paylaştı
Ünlüler, Soylu’nun istifasının ardından Erdoğan’a seslendi Haberler
Ünlüler, Soylu'nun istifasının ardından Erdoğan'a seslendi
Canlı yayındaki Kılıçdaroğlu’ndan Soylu’nun istifasına ilk yorum Haberler
Canlı yayındaki Kılıçdaroğlu'ndan Soylu'nun istifasına ilk yorum
CHP’li vekilden hükümete çağrı: Sokağa çıkma yasağı 14 gün uzatılsın Haberler
CHP'li vekilden hükümete çağrı: Sokağa çıkma yasağı 14 gün uzatılsın
Sokağa çıkma yasağını delen çocuğun polisten saklanma çabası gülümsetti Haberler
Sokağa çıkma yasağını delen çocuğun polisten saklanma çabası gülümsetti
Haberler ›› TV ››13 Nisan 2020 Kanal d Yayın Akışı - Haberler

Son Dakika TV Haberleri

06:45: 13 Nisan 2020 Tv8 Yayın Akışı - Haberler 06:45: 13 Nisan 2020 Tv 2 Yayın Akışı - Haberler 06:45: 13 Nisan 2020 Trt1 Yayın Akışı - Haberler 06:45: 13 Nisan 2020 TRT spor Yayın Akışı - Haberler 06:45: 13 Nisan 2020 Star Yayın Akışı - Haberler 23:42: Rize'de bir vatandaş, Süleyman Soylu istifa etti diye intihara kalkıştı - Haberler 23:35: Ünlü isimler, Süleyman Soylu'nun istifasının ardından Erdoğan'a seslendi: Kabul etmeyiniz 21:39: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Soylu'nun istifasına ilk yorum: Anlayışla karşılıyorum