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13 Nisan 2020 Pazartesi 31098 sayılı Resmi Gazete - Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete de bugün neler var? Önemli kararların ve ilanların yer aldığı Resmi Gazete 13 Nisan günü yayımı merak ediliyor. Bazı üniversitelerin yönetmelik değişikliklerine ilişkin haberler in yanı sıra, 13 Nisan tarihli Resmi Gazete'de bazı ilanlar da bulunuyor. İşte, 13 Nisan 2020 ve 31098 sayılı Resmi Gazete...

13.04.2020 09:00 | Son Güncelleme: 13.04.2020 09:00
13 Nisan 2020 Pazartesi 31098 sayılı Resmi Gazete - Resmi Gazete kararları

13 Nisan tarihli Resmi Gazete de neler var? Toplam 60 sayfadan oluşan 13 Nisan 2020 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirmek mümkün. Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler ve günün ilanları 13 Nisan Resmi Gazete'de yer alıyor.

31098 SAYILI RESMİ GAZETE

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Ön Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

–– Kayseri Üniversitesi Seyrani Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Konya Teknik Üniversitesi Enerji Teknolojileri Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânı

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

13 Nisan Resmi Gazete için tıklayın...

Etiketler: Gündem, Güncel
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