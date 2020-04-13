13 Nisan 2020 Show Yayın Akışı

Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

SHOW YAYIN AKIŞI

01:15 Gerzek Şaban

01:30 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

03:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

04:15 Aşk Laftan Anlamaz

05:30 Aşk Laftan Anlamaz

06:00 Aşk Laftan Anlamaz

08:00 Gelin Evi

08:15 Hayat Güzeldir

10:00 Pazar Sürprizi

10:00 Yeni Gelin

13:00 Kuaförüm Sensin

13:00 Beyoğlu Güzeli

15:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

16:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

18:45 Show Ana Haber

20:00 Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor

20:00 Deliha 2

21:45 Gerzek Şaban

22:15 Deliha 2

23:30 11 Eylül