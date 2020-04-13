Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

13 Nisan 2020 Star Yayın Akışı

13 Nisan 2020 Pazartesi günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

13.04.2020 06:45 | Son Güncelleme: 13.04.2020 06:45
13 Nisan 2020 Star Yayın Akışı

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:50 Kiralık Aşk

01:30 Kiralık Aşk

02:40 Vahe ile Evdeki Mutluluk

03:30 Tülin Şahin ile Moda

04:00 Türk Müziği

04:30 Erkenci Kuş

05:00 Erkenci Kuş

07:00 Mesut Yar ile Bugün

07:30 Çilek Kokusu

09:45 Sevdim Seni Bir Kere

10:00 Ruhun Doysun

10:45 Kiralık Aşk

11:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

12:45 Kiralık Aşk

13:30 Gerçeğin Peşinde

15:45 Erkenci Kuş

16:45 Erkenci Kuş

18:45 Star Haber

20:00 Ufak Tefek Cinayetler

20:00 Güldüy Güldüy

22:45 Güzel Köylü

Kaynak: InterSinema.com

Etiketler: Erkenci Kuş Dizisi, Kiralık Aşk, Star, TV, TV
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

TV Manşet

Haberler

Akşener: Bilim Kurulu’nun bile haberi yoktu; Erdoğan’ın canı istedi, yasak ilan edildi Haberler
Akşener: Bilim Kurulu'nun bile haberi yoktu; Erdoğan'ın canı istedi, yasak ilan edildi
Soylu’nun istifası Demet Akalın’ı üzdü: Adam daha ne yapacaktı? Haberler
Soylu'nun istifası Demet Akalın'ı üzdü: Adam daha ne yapacaktı?
İletişim Başkanı’ndan gece yarısı Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımı Haberler
İletişim Başkanı'ndan gece yarısı Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımı
Sağlık Bakanı, ağır vakalarla ilgili olumlu gelişmeyi gece yarısı paylaştı Haberler
Sağlık Bakanı, ağır vakalarla ilgili olumlu gelişmeyi gece yarısı paylaştı
Ünlüler, Soylu’nun istifasının ardından Erdoğan’a seslendi Haberler
Ünlüler, Soylu'nun istifasının ardından Erdoğan'a seslendi
Canlı yayındaki Kılıçdaroğlu’ndan Soylu’nun istifasına ilk yorum Haberler
Canlı yayındaki Kılıçdaroğlu'ndan Soylu'nun istifasına ilk yorum
CHP’li vekilden hükümete çağrı: Sokağa çıkma yasağı 14 gün uzatılsın Haberler
CHP'li vekilden hükümete çağrı: Sokağa çıkma yasağı 14 gün uzatılsın
Sokağa çıkma yasağını delen çocuğun polisten saklanma çabası gülümsetti Haberler
Sokağa çıkma yasağını delen çocuğun polisten saklanma çabası gülümsetti
Haberler ›› TV ››13 Nisan 2020 Star Yayın Akışı - Haberler

Son Dakika TV Haberleri

06:45: 13 Nisan 2020 Tv8 Yayın Akışı - Haberler 06:45: 13 Nisan 2020 Tv 2 Yayın Akışı - Haberler 06:45: 13 Nisan 2020 Trt1 Yayın Akışı - Haberler 06:45: 13 Nisan 2020 TRT spor Yayın Akışı - Haberler 06:45: 13 Nisan 2020 Star Yayın Akışı - Haberler 23:42: Rize'de bir vatandaş, Süleyman Soylu istifa etti diye intihara kalkıştı - Haberler 23:35: Ünlü isimler, Süleyman Soylu'nun istifasının ardından Erdoğan'a seslendi: Kabul etmeyiniz 21:39: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Soylu'nun istifasına ilk yorum: Anlayışla karşılıyorum