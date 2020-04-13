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13 Nisan 2020 Trt1 Yayın Akışı

13 Nisan 2020 Pazartesi günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

13.04.2020 06:45 | Son Güncelleme: 13.04.2020 06:45
13 Nisan 2020 Trt1 Yayın Akışı

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:15 Ev Yapımı

00:55 Uğurlugiller

01:30 Yedi Numara

02:15 Kuruluş

03:00 Yeditepe İstanbul

03:05 Benim Adım Melek

04:20 Gülşen Abi

04:50 Ömür Dediğin

05:05 Ailenin Yeni Üyesi

05:20 Küçük Hanımefendi

05:45 İncir Ağacı

07:00 Camiden Hayata

07:45 Uğurlugiller

08:00 Tutunamayanlar

09:30 İyi Fikir

09:30 Kuruluş

10:20 Diriliş Ertuğrul

11:30 Ferhunde Hanım ve Kızları

12:40 İki Ekmek Bir Vefa

12:50 Tam Zamanı

13:15 Dert Ortağı

13:20 Ailenin Yeni Üyesi

13:45 Zinde Kal

14:25 Benim Adım Melek

15:00 Sağlıklı Mutfak

16:00 Uzaktan Erişim

17:00 Sosyete Şaban

17:00 Tozkoparan

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Ya İstiklal Ya Ölüm

20:00 Hıçkırık

22:35 Hıçkırık

23:15 Ev Yapımı

23:40 Kalandar Soğuğu

Kaynak: InterSinema.com

Etiketler: Yedi Numara, Yeditepe, TV, TV
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