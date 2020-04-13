13 Nisan 2020 Trt1 Yayın Akışı
13 Nisan 2020 Pazartesi günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
00:15 Ev Yapımı
00:55 Uğurlugiller
01:30 Yedi Numara
02:15 Kuruluş
03:00 Yeditepe İstanbul
03:05 Benim Adım Melek
04:20 Gülşen Abi
04:50 Ömür Dediğin
05:05 Ailenin Yeni Üyesi
05:20 Küçük Hanımefendi
05:45 İncir Ağacı
07:00 Camiden Hayata
07:45 Uğurlugiller
08:00 Tutunamayanlar
09:30 İyi Fikir
09:30 Kuruluş
10:20 Diriliş Ertuğrul
11:30 Ferhunde Hanım ve Kızları
12:40 İki Ekmek Bir Vefa
12:50 Tam Zamanı
13:15 Dert Ortağı
13:20 Ailenin Yeni Üyesi
13:45 Zinde Kal
14:25 Benim Adım Melek
15:00 Sağlıklı Mutfak
16:00 Uzaktan Erişim
17:00 Sosyete Şaban
17:00 Tozkoparan
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Ya İstiklal Ya Ölüm
20:00 Hıçkırık
22:35 Hıçkırık
23:15 Ev Yapımı
23:40 Kalandar Soğuğu
Kaynak: InterSinema.com