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13 Nisan Pazartesi DHA Spor Gündemi

Hannover 96'nın Türk teknik direktörü Kenan Koçak'tan Fenerbahçe açıklaması"Aynı hedeflere yürüyebileceğimize inandığımız bir proje olursa, oturur her şeyi profesyonelce konuşuruz""Şu anda bir belirsizlik var""İyi niyetle, büyük bir sabırla evde kal Türkiye""4'er kişiyle, gruplar halinde...

13.04.2020 09:40 | Son Güncelleme: 13.04.2020 09:40
13 Nisan Pazartesi DHA Spor Gündemi

Hannover 96'nın Türk teknik direktörü Kenan Koçak'tan Fenerbahçe açıklaması

"Aynı hedeflere yürüyebileceğimize inandığımız bir proje olursa, oturur her şeyi profesyonelce konuşuruz"

"Şu anda bir belirsizlik var"

"İyi niyetle, büyük bir sabırla evde kal Türkiye "

"4'er kişiyle, gruplar halinde antrenman yapabiliyoruz"

"Virüse yakalanan futbolcularımız, durumu hemen atlattı"

"Futbol seyircisiz tat vermiyor"

"Ufak gruplar halinde toplandık"

"Sadece futbolu değil, bütün dünyayı zor günler bekliyor"

Hollanda liginde forma giyen Görkem Sağlam: Trabzonspor'da oynama hayalim var

"Süper Lig'den teklifler aldım"

"Hollanda'da çok sıkı önlemler alındı"

"Avrupa kupalarında oynama hedefim olduğu için Willem'e geldim"

"Biz Trabzonluyuz ve her yıl gidiyoruz"

"Sosa, Emre Belözoğlu, Zidane ve Davids'i örnek alıyorum"

"İnşallah Türkiye forması giyerim"


Kaynak: DHA

Etiketler: Kenan Koçak, Fenerbahçe, Hannover, Türkiye, Spor
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