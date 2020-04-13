13 Nisan Pazartesi İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

BEDAŞ düzenli olarak yürüttüğü planlı bakım, kesinti ve yatırım çalışmalarını koronavirüs nedeniyle erteledi. Detaylar haberimizde. İstanbul elektrik kesintileri durduruldu mu? İstanbul elektrik çalışmaları ertelendi mi? Elektrik planlı bakım ve kesim çalışmaları durduruldu. Sadece bazı ilçelerde kesim çalışmaları devam etmektedir. O ilçeler şu şekilde:

İSTANBUL - ARNAVUTKÖY ilçesinde, 13.04.2020 03:00 - 13.04.2020 03:00 saatleri arasında, İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HARAÇÇI mah AKGÜL, ALABALIK, ALBAY, ALTINTAŞ, DENGE, DOLMABAHÇE, DİNÇER, ESKİ EDİRNE ASFALTI, GEDİK, GÜLDEREN, GÜLNAZ, HALİM, HARAÇÇI-HADIMKÖY YOLU, HARMANDERE, KATİP ÇELEBİ, KORUİÇİ, KUTLUKHAN, MABET, MADALYA, MAHMUDİYE, MALTEPE, MEMBA, MENZİL, REİS, SABRİ, SELİM, SUALTI, TAŞOLUK, TUNÇ, YOKUŞ, ZÜBEYDE, ÖNEM sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2432037) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - BAHÇELİEVLER ilçesinde, 13.04.2020 03:00 - 13.04.2020 06:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah ERDE, GÜNEŞ 1, ŞEHİT YAŞAR EROL AKANSEL sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2435448) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - BAKIRKÖY ilçesinde, 13.04.2020 15:00 - 13.04.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ZUHURATBABA mah KUBİLAY, TAMBURACI OSMAN, YENİ İNCİRLİ YOLU, YÜCE TARLA, ZUHURATBABA sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2432235) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - ESENYURT ilçesinde, 13.04.2020 15:00 - 13.04.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-MEHTERÇEŞME mah 1808., 1811., 1822., 1869., 1870., 1886., 1887., 1953., 1973., 2044., HACI BAYRAM VELİ sk/ SÜLEYMANİYE mah ISPARTAKULE sk/ YEŞİLKENT mah 1773., 1797., 1799., 1802., 1805., 1808., 1809., 1864., 1865., 1866., 1867., 1868., 1888., 1889., 1890., 1891., 1892., 1893., 1894., 1901., 1953., HACI BAYRAM VELİ sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2436495) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - EYÜPSULTAN ilçesinde, 13.04.2020 01:00 - 13.04.2020 02:00 saatleri arasında, İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah 1.KUMRU, 1.SEVİNÇ, 2.ATMACA, 2.FİLİZ, 4.NEŞE, AHİ, AYHAN, BAHÇEKÖY, DELEN, FATİH, PAPATYA, TEVFİK EFENDİ, YILDIZ, ZÜMRÜT, ÇATAL ÇİFTLİK, ÇINAR, ÇİLEK, İREM sk/ MİTHATPAŞA mah 2.SEDEF, 7.LALE, ABDULHAMİT HAN, AYDINLIK, AYGÜL, BAHÇEKÖY, BOZKURT, DAL, FIRAT, GÜMÜŞ, KARAÇAM, KEMER, MİHMANDAR, NİDA, SAFİR, SARE, TUNÇ, ŞEHİT SİNAN ŞEN sk bölgesinde, Manevra Çalışması (2433954) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2433954)İSTANBUL - EYÜPSULTAN ilçesinde, 13.04.2020 01:00 - 13.04.2020 02:00 saatleri arasında, İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah 1.KUMRU, 1.SEVİNÇ, 2.ATMACA, 2.FİLİZ, 4.NEŞE, AHİ, AYHAN, BAHÇEKÖY, DELEN, FATİH, PAPATYA, TEVFİK EFENDİ, YILDIZ, ZÜMRÜT, ÇATAL ÇİFTLİK, ÇINAR, ÇİLEK, İREM sk/ MİTHATPAŞA mah 2.SEDEF, 7.LALE, ABDULHAMİT HAN, AYDINLIK, AYGÜL, BAHÇEKÖY, BOZKURT, DAL, FIRAT, GÜMÜŞ, KARAÇAM, KEMER, MİHMANDAR, NİDA, SAFİR, SARE, TUNÇ, ŞEHİT SİNAN ŞEN sk bölgesinde, Manevra Çalışması (2433943) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2433943)İSTANBUL - EYÜPSULTAN ilçesinde, 13.04.2020 01:00 - 13.04.2020 02:00 saatleri arasında, İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah CENDERE YOLU, SARI LALE sk// SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah KEMERBURGAZ, ÇAKIRLAR sk bölgesinde, Manevra Çalışması (2433958) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2433958)İSTANBUL - EYÜPSULTAN ilçesinde, 13.04.2020 16:00 - 13.04.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-DEFTERDAR mah CEBECİBAŞI, FETHİ ÇELEBİ, NAMAZGAH, OTAKÇIBAŞI sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (Abone/Şube Bağlantısı) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2434958)İSTANBUL - EYÜPSULTAN ilçesinde, 13.04.2020 13:00 - 13.04.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİTHATPAŞA mah KEMER sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2436080) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - GÜNGÖREN ilçesinde, 13.04.2020 16:00 - 13.04.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN mah ALTAY, GÜNDOĞDU, KINALITEPE, ŞAİR AHMET KUTSİ TECER sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (Abone/Şube Bağlantısı) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - KAĞITHANE ilçesinde, 13.04.2020 10:00 - 13.04.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah AKADEMİ, AKMAR, GÜLYAYLA, KAYA ARA, KAZANCI, SELVİ, ÇAYELİ, ŞEHNAZ sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2436618) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2436618)İSTANBUL - KAĞITHANE ilçesinde, 13.04.2020 10:00 - 13.04.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah AKADEMİ, AKMAR, GÜLYAYLA, KAYA ARA, KAZANCI, SELVİ, ÇAYELİ, ŞEHNAZ sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2436619) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - SARIYER ilçesinde, 13.04.2020 15:00 - 13.04.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MADEN mah ALADAĞ, AYTEKİN, DEREİÇİ., EDİP, KIZILELMA, KOPUZ , KİLYOS, MADEN BİLİNMEYEN sk/ ZEKERİYAKÖY mah KİLYOS. sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (Yatırım Çalışması) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2432621)İSTANBUL - SARIYER ilçesinde, 13.04.2020 18:00 - 13.04.2020 21:00 saatleri arasında, İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-RUMELİ KAVAĞI mah BURAK ÇIKMAZI, DEMİRBAĞ ÇIKMAZI, FENER YOLU, HABER , HATBOYU ÇIKMAZI, HOŞGÖRÜ ÇIKMAZI, KALYON ÇIKMAZI, KARADERE, KARAHAN ÇIKMAZI, KAVAK ÇAYIR, KÖPRÜ, LİMAN, MASLAK, MIZRAK ÇIKMAZI, RUMELİ HAMAM, RUMELİ İSKELE, SULAKBOSTAN, SULAKBOSTAN BAYIRI, ÇAĞRI ÇIKMAZI, İLKIŞIK, İSKELE MEYDANI sk bölgesinde, Deplase Çalışması (Deplase Çalışması) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2432624)İSTANBUL - SARIYER ilçesinde, 13.04.2020 10:00 - 13.04.2020 12:00 saatleri arasında, İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-GÜMÜŞDERE mah SARI ÇİÇEK sk/ KISIRKAYA mah BORDA FENERİ, DENİZATI, KISIRKAYA, KURU DERE, KÜPEŞTE, KİREMİTHANE, MERSİN BALIĞI, TAHLİSİYE, USTURMAÇ, ÇAPA, İNCEKUM sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2436466) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - ŞİŞLİ ilçesinde, 13.04.2020 16:00 - 13.04.2020 17:30 saatleri arasında, İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-KUŞTEPE mah ŞEHİT AHMET sk/ MECİDİYEKÖY mah ATAKAN, BAŞARAN, HAFIZ ATA ARALIĞI, LATİ LOKUM, MECİDİYEKÖY YOLU, ŞEHİT AHMET sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (Yatırım Çalışması) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.